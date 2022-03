Nita zůstává ve Spartě na vedlejší koleji. Přednost teď dostal i Heča

Fanoušci Sparty mají jasno: brankářskou jedničkou by měl být Florin Nita. Jenže to už několik měsíců neplatí. Zkušený Rumun zakotvil na vedlejší koleji, zápasy sleduje výhradně jako divák. Ať už z lavičky nebo rovnou z tribuny. Přednost dostávají Dominik Holec s Milanem Hečou. Druhý jmenovaný dostal v neděli proti Pardubicím vůbec první ligovou šanci v sezoně. A svůj tým podržel. „Bylo to správné rozhodnutí,“ zdůraznil trenér Pavel Vrba.

Dávno pryč jsou doby, kdy byl Florin Nita neotřesitelnou brankářskou jedničkou Sparty. Možná i nenávratně. Rumunský reprezentant totiž v soutěžním utkání chytal naposledy 21. listopadu loňského roku. Letenští tehdy vybouchli na Slovácku 0:4, od té doby už se mezi tři tyče nedostal.

Ačkoli fanoušci pražského klubu stále hlasitěji volají po Nitově návratu do akce, realizační tým v čele s Pavlem Vrbou to evidentně vidí jinak. V úvodu jara zkušený gólman z Balkánu chyběl pro zranění, následně byl třikrát mezi náhradníky a třikrát na tribuně.

Jenom na Letné vědí, jak hlasitě do současného stavu promlouvá situace ze závěru podzimu. Nita totiž tehdy v rumunských médiích zkritizoval Vrbu, že se mu nedostalo žádného zdůvodnění změny na pozici prvního gólmana, kterou obsadil Dominik Holec.

„Překvapilo mě to. Nebylo to úplně tak, jak Florin říkal. Naši trenéři brankářů s ním komunikovali. Mají velký vliv na to, kdo bude chytat. S Florinem se baví. V rumunských médiích to bylo nějak prezentované, což mě hodně mrzelo,“ reagoval v zimní přestávce hlavní kouč.

Klub sice své fanoušky ubezpečil, že si obě strany vše vyříkaly, na Nitově pozici se ale nic nemění. Druhou polovinu ročníku zahájil v rukavicích opět Holec, jenž nastupoval v domácí soutěži a Konferenční lize. MOL Cup pak dostal do gesce Milan Heča.

I tahle hierarchie už ale po neděli neplatí. Proti Pardubicím totiž Heča nastoupil do vůbec prvního ligového zápasu v sezoně. A Spartu hlavně ve druhém poločase podržel, když za stavu 1:0 zneškodnil tutovku Pavla Černého. Paradoxem je, že se do nominace na utkání tentokrát nedostal Holec. Při tom byl zdravý a připravený...

Brankáři Sparty v sezoně (pouze liga)

Florin Nita (34) Dominik Holec (27) Milan Heča (30) Zápasy 15 9 1 Čistá konta 6 3 0 Inkasované góly 19 8 1 Inkasované góly na zápas 1,3 0,9 1 Úspěšnost zákroků 62,7 % 76,5 % 80 % Úspěšnost přihrávek 86,7 % 89,2 % 81,6 %

„Naše rozhodnutí bylo správné. Heča působil velice jistě. Jsem přesvědčen, že jsme se rozhodli dobře. Hečis chytal v poháru a opět potvrdil, že se na něj dá spolehnout. Post brankáře máme pokrytý,“ chválil Vrba, jenž v této otázce hodně dá na názor trenérů brankářů Michala Špita a Martina Ticháčka.

Jak do toho ovšem zapadá Nita, to je velkou neznámou. Momentálně to vypadá, že v dlouhodobějších plánech letenského klubu spíš nefiguruje.

„Osobně jsem věci ohledně brankařů vždy řešil s jejich trenéry a poté došel k rozhodnutí. Za nás nicméně nejlépe vypadal Nita, který byl v nejsilnějším postavení. Heča tehdy neměl ideální formu a Holec byl v klubu nový, chodil za rezervu a chyběla mu brankářská praxe,“ vzpomíná někdejší trenér Sparty Václav Kotal.

Nita při tom má platnou smlouvu až do léta příštího roku. Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by se na jeho pozici mělo něco měnit. I proto do hry může vstoupit varianta posezonního odchodu.

Tím spíš, že v případě brankářů má Sparta rozhodně kam sáhnout. Na hostování v Českých Budějovicích má Vojtěcha Vorla, první ligové ostruhy už posbírali Hugo Jan Bačkovský s Janem Čtvrtečkou, v druholigové rezervě se velice dobře jeví František Kotek.

Všichni, tedy včetně Holce s Hečou, mají oproti Nitovi velkou výhodu: jsou mladší a tedy i perspektivnější. Jsou ovšem momentálně kvalitnější?