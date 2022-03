Tvrdík musel na akutní operaci. Celou noc jsem nespal, řekl Trpišovský

Podle informací Sportu měly obtíže u Jaroslava Tvrdíka propuknout už před Vánoci, nakonec se i díky tlaku blízkých objednal na vyšetření. O své diagnóze ví šéf Slavie asi čtrnáct dní, v tomto týdnu pak absolvoval operaci.

„Čeká ho zhruba čtyřměsíční pauza v pracovním procesu, chod klubu je dle dopředu nastavených procesů zajištěn,“ ujistila Slavia v oficiálním prohlášení. „Celý klub a A-tým vyjadřují panu Tvrdíkovi v jeho důležitém zápase maximální podporu a v myslích jsme neustále s ním,“ dodal klub.

„Jsem v nemocnici, ale nechci to komentovat, je to soukromá věc. Navíc je válka, kdy trpí mnohem více lidí než já. Věřím ale, že pro mě kluci ve čtvrtek postoupí a bude to jízda až do finále,“ napsal Tvrdík ve zprávě serveru expres.cz.

Někdejší politik ČSSD a ministr obrany Jaroslav Tvrdík se ve Slavii začal angažovat v roce 2015, kdy zprostředkoval prodej klubu čínskému vlastníkovi. V dubnu 2016 pak stanul v čele představenstva. Od té doby je také jedním z nejmocnějších lidí v českém fotbale.

Podporu bývalému šéfovi už na sociální síti vyjádřil třeba reprezentační obránce Vladimír Coufal, který ze Slavie přestoupil do West Hamu.

Kvůli nemoci také Tvrdíkova dcera, modelka Jana, odložila svatbu s brankářem „sešívaných“ Ondřejem Kolářem, kterou měli plánovanou na léto.

„Určitě nás to zasáhlo nás to, je to nepříjemná věc. Všichni držíme panu Tvrdíkovi palce a i kvůli němu to budeme chtít zítra zvládnout,“ řekl na tiskové konferenci před odvetou s Lincem Ondřej Lingr.

Zpráva hodně zasáhla i trenéra Trpišovského. „My, kteří jsme s ním v užším kontaktu, jsme to věděli od minulého týdne. Když mně to řekl, celou noc jsem z toho nespal. Osobně se mě to hluboce dotýká,“ řekl kouč. „Pan Tvrdík je náš boss, náš šéf. Všechny nás do Slavie přivedl. Jak hráče, tak náš trenéry, realizační tým. Slavii vybudoval. Je s námi v dennodenním úzkém kontaktu. Máme silné vazby. Sám jsem s ním byl ve spojení do posledního dne, než došlo k operačnímu zákroku. Opravdu je to věc, která je pro nás strašně nepříjemná. Všichni víme, jak mu na Slavii záleží a jak je pro něj důležitá. Na nás je, abychom odváděli co nejlepší výkony a dělali mu radost v boji, který bude podstupovat a který bude dlouhodobý. Chceme mu zlepšit náladu a zase ho brzy vidět mezi námi.“