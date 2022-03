Sadílek po výhře v Ďolíčku: Baník jde za mnou, teď je gól odměna

Vaše akce byla nakonec vítězná, jak se k vám míč dostal?

„Kdyby Petr Reinberk nevyhrál souboj předtím, tak by to Bohemka odvrátila a já bych se vůbec nedostal k míči. Ale celá akce se povedla, je dobře, že jsme dostali do vápna centr. V první půli jsme akce na straně přehrávali, ve druhém jsme tam centry sypali, protože jinak se tu hraje strašně těžce.“

Je to váš první gól od konce listopadu…

„Je to úleva. Minule jsem byl zklamaný, protože jsem měl proti Baníku velkou šanci a hodně by nám pomohlo, kdybychom vyhráli. I v týdnu jsem na tom pracoval a tohle je odměna, protože remíza s Baníkem jde hlavně za mnou.“

Před vaším gólem byl ještě jeden neuznaný z podobné akce. Byla to šablona do druhého poločasu?

„Říkali jsme si už před zápasem, že máme využívat krajní prostory, protože když Bohemka hraje 3-5-2, tak se to na kraji hodně otevírá. Po prvním poločase jsme se kritizovali, že zbytečně přehráváme a máme víc sypat centry, tím že dostaneme obránce pod tlak a mohou z toho být chyby, třeba prohrané souboje. Ale do poslední chvíle jsem také nevěděl, jestli jsem byl v ofsajdu, určitě to bylo hraniční.“

Dali jste dva góly, ale šancí jste měli na víc. Trápí vás produktivita, nebo je to výhrou zalepené?

„Šancí bylo dost, ale je velké plus, že si je vypracováváme. V prvních zápasech na jaře jsme skoro žádné šance neměli. I s Baníkem jsme měli víc šancí. Když se vyhraje, tak to tolik nebolí. Kdybychom tu ztratili, tak produktivitu asi řešíme.“

V Ďolíčku jste hráli už s Pardubicemi. Jak jste viděl terén? Chystali jste se na něj?

„Věděli jsme, že hřiště není stoprocentní, ale není to nic hrozného. Určitě se nebudem vymlouvat na hřiště, to je úplná blbost, protože je to pro oba týmy stejné. V některých pasážích to pro nás byly i jedny z nejlepších kombinací na jaře. Ale zas tam byly fáze, kdy to bylo špatné.“

Baník ztratil s Karvinou. Řešíte nějak tabulku v kabině?

„Moc ne. Ale když je taková možnost, že se s Baníkem přetahujeme, tak chceme být čtvrtí. Nehrajeme tak, že nám to může být jedno, když už máme horní skupinu vlastně jistou. Pro klub je určitě příjemné, že se hraje na takových místech.“