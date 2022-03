Tetour: Jsem soudný, zápasy nebyly pod kontrolou. Fanouškům se nedivím

Proč?

„Protože jsme po našich chybách a nedůrazu hrozně rychle pustili Karvinou do tříbrankového vedení. Pak už je hrozně těžký s tím něco udělat. Kdyby to bylo 0:2, dali bychom kontaktní branku a soupeř by znervóznil. Ale o tři už to i na remízu bylo hodně. Karviná nás nepřehrála, ale potrestala naše individuální hrubky. Poločas 0:3 se zachraňujícím týmem vypadal hloupě...“

Přitom jste začali slušně, kopali rohy, měli závary.

„Zápas se vyvíjel standardně, ale pak měla Karviná i štěstí v tom, že balony vypadly zrovna do jejího prostoru a hned skórovala. Všechny góly byly podobné, nešťastná souhra náhod.“

Fanoušci skandovali „My chceme Baník“ a „Co je s vámi“ – mrzí vás to?

„Ani se jim nijak extra nedivím po takovém výsledku. Ale asi každý tým na světě má občas zápas, kdy mu nevyjde skoro nic a soupeři naopak vše. Pokud se to nebude opakovat, nebude to velký problém.“

Jenže i s Teplicemi jste doma prohráli 2:4 a minule s Libercem byli rádi za 1:1...

„Když vezmu suma sumárum výkony, tak je to většinou dost vyrovnané, občas nám přeje štěstí. To se k nám tentokrát obrátilo zády úplně. Ale zároveň musím být soudný a hodnotit to tak, že jsme zápasy neměli pod kontrolou. Nedá se říct, že bychom výkonově a herně soupeře předčili v takové míře, že bychom si výhry vždycky zasloužili.“

Nejde o podcenění?

„Myslím, že ne. S Teplicemi jsme vedli, ale jim zase rozhodčí neuznali gól, takže to taky asi nebyl úplně ideální vstup. Teď nenasvědčovalo nic tomu, že to takhle dopadne... Když máme potvrdit roli favorita, jsou na nás kladeny nároky, ať to zvládneme herně a abychom nebyli ti, kteří jen spoléhají na brejky, nákopy a dobírání míčů. Asi nám to moc nesvědčí.“

Jak se vám hrálo po čtyřech měsících v základu?

„Těšil jsem se, pauza byla dlouhá. Ale návrat jsem si představoval líp. Nebylo to dobré, máme co napravovat.“

Dostal jste nového parťáka: Dominika Janoška. Rozdíl oproti Filipu Kaločovi?

„Typologicky je to trochu jiný hráč než Filip, který plní spíš defenzivní úkoly. A každý ví, že dobře. Kvůli kartám a nějakému záměru jsme ale chtěli zvolit více herní sestavu s Dominikem. Změna je v tom, že jsme oba ofenzivněji laděni. Když budeme dominovat na míči, nebude absence klasické šestky problém. Ale když tolik nekontrolujeme hru a soupeř chodí do brejků, defenzivní záložník tam chybí.“

Nové spoluhráče máte i na křídlech, musíte si zvykat?

„Kádr se mění v posledních letech značně, to asi každý vidí. Žádné velké zvykání moc nefungovali. Ale noví hráči kádr posilnili, nějaký čas už jsme spolu, takže to není problém.“

Slovácko vám odskočilo o tři body, navíc má lepší vzájemný zápas...

„Je to komplikace, stejně tak složení finálové trojky v MOL Cupu. Taky to pro nás nemusí vyznít dobře. Hrajeme teď primárně o čtvrté místo, nekoukáme ještě výše, jsme nohama na zemi. V nadstavbě snad Slovácko body ztratí. Na nás bude, abychom jich už poztráceli co nejméně.“