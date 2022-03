Rada zase bavil: Kvůli Trpišovskému jsem málem vypadl z okna

Co vám šlo hlavou těsně po plichtě s Plzní?

„Když to přeženu, je to ztráta dvou bodů, ale celkově jsme proti prvnímu týmu ligy uhráli remízu. Navíc jsme po dlouhé době neinkasovali. Nevím, kolik zápasů za sebou Plzeň neprohrála a taky často vyhrávala o gól, z toho jsem měl strach. V první půli měla stoprocentní šanci Buchou, náš brankář Hanuš to dobře vykryl. Chtěli jsme víc hrát po zemi, ale na tom hřišti to nejde. Plzeň si to zjednodušovala a nakopávala míče na vysoké hráče, v tom měla proti nám převahu. Pro naše hráče by bylo lepší, kdyby soupeř kombinoval vzadu a přišla ztráta na rychlost, ale bohužel.“

Proč jste byli ve druhém poločase často pozadu?

„Plzeň nás v určitých pasážích zatlačila: musím hráče pochválit za odhlavičkování a taktický přístup k protihráčům, že jim nedali prostor. Až na jednu šanci, kdy to Chorému šlo do spojnice. Na šance by Plzeň měla vyhrát, ale celkově byla remíza spravedlivá.“

Sám jste zmínil těžký terén, fotbal trpěl. Co se s tím dá dělat? Někteří mluví třeba o umělkách.

„Umělky? Ať to nepíšou, to snad hrají ragby nebo volejbal. Fotbal na umělé trávě je pro mě nepřijatelný. Tady to všichni vidí, neděláme to schválně. Sami máme tým postavený na dobrá hřiště. Neděje se to jen teď, ale iks let. S tím musí všichni počítat. Ani Liberec ani my to neděláme úmyslně. Kluci, co u nás dělají na hřišti, dělají maximum.“

Dalo by se něco dělat třeba s termíny?

„Když jsem viděl, že má liga příští rok začít ještě dřív, musí se počítat s tím, že se tady zase můžou dva tři zápasy odložit. Peníze na nové trávníky nejsou – a kvůli covidu a válce ani nebudou. Chytré hlavy si musí sednout a dát hlavy dohromady. Sever je problémy s terénem dlouhodobě vyhlášený.“

Pojďme k vaší rozsáhlé marodce: jak z toho ven? Proti Plzni se vám navíc zranil stoper Jakub Martinec.

„Zranil se Martinec, záložník Kratochvíl hrál s horečkou… Ve čtvrtek jsem málem vypadl z okna, když jsem slyšel slávistického trenéra Trpišovského, že má problémy se sestavou. Má čtyřicet hráčů – a neví si rady. Jsme v mnohem kritičtější situaci než Slavia, devět nebo deset zraněných hráčů ze základu je na nás moc. Pak dostávají šanci mladí – Černák, Nykrín, Kinčl… Často slyším: jak trénujete, že jste pořád zranění? Všichni se ale zranili v zápasech, to není o trénování, že bychom měli špatný režim. Například Martinec: souboj, píchlo ho v boku a nucené střídání. Musíme se z toho dostat sami, reprezentační pauza nám může prospět. Věřím, že doktoři i sami hráči udělají maximum.“

V této sezoně jste uhráli už dvanáct remíz, nikdo v lize jich nemá víc. Co vy na to?

„Je to moc. Někdy jsme dotahovali, třeba nedávno s Hradcem. Často jsme ale vedli a mohli jsme to dovést k vítězství. Například doma se Spartou nebo u ní v poháru. Kdybychom třeba čtyřikrát z těch dvanácti remíz vyhráli, měli bychom mnohem víc bodů. Proti soupeřům jako Plzeň musíme ten bod brát, zato s Pardubicemi či Hradcem mě to mrzí. Remízy mě neuspokojují.“

A co říkáte na nominaci vašeho obránce Jaroslava Zeleného do reprezentace?

„Pro něj i pro nás je to vyznamenání. Je fajn, že i když jsme v tabulce takhle dole, máme hráče v reprezentaci. Jarda je levonož obránce, může hrát i stopera. Trenérovi Šilhavému jsem ho doporučil a řekl jsem mu, že Jarda je připravený. I on sám chce a měl by reprezentovat, je to velice dobrý fotbalista. Nechce to ukopat, ale tvořit. Někdy na úkor našich vlasů na hlavě, ale mně je to milejší, než kdyby hrál hurá fotbal. Přeju mu nominaci i to, aby to kluci zvládli a postoupili jsme na mistrovství světa.“

Je to podle vás v silách reprezentace?

„Pokud budou hráči zdraví, měli bychom o to zabojovat. Já to vidím 50 na 50, jen je trochu nevýhoda, že hrajeme venku na jedno utkání. Nicméně rozdíl mezi zápasy doma a venku se maže: když tam budou lidi, naši hráči se do toho ponoří stejně jako Švédové. Měli bychom si přát, abychom postoupili, od toho se bude odvíjet celý český fotbal. Budu držet palce, postup na mistrovství světa by v dnešní době byl radost.“