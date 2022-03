LIGA NARUBY: omluva Hoftychovi, záhada Baníku, ultimátní Rada

Petr Rada versus lavička soupeře: kdo by to čekal, že? V závěru zápasu s Plzní se kouč Jablonce dostal do konfliktu s Michalem Bílkem a spol.: trenérský matador byl tak po závěrečném hvizdu stále plný emocí a jako by nevěděl, jestli má svého plzeňského kolegu obejmout, nebo mu má nafackovat, nebo obojí, nebo ani jedno. Pavlu Hoftychovi se omlouváme za Sport magazín s Ewertonem na titulce a přejeme, ať se Lukáš Provod zase dostane do velké formy, kterou měl před svým zraněním. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!