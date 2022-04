Sparta o naději na stíhací jízdu, Baník o Evropu. Šlágr očima expertů

Když do dubna, tak ve velkém stylu. FORTUNA:LIGA vstupuje do nejinteresantnějšího víkendu své jarní části. Kopačky totiž zkříží čtyři největší tuzemské kluby. Příležitost je to především pro Spartu, která by se mohla ještě víc nalomit do boje o titul. Některý z dua Viktoria a Slavia totiž v neděli večer body ztratí, to je s ohledem na vzájemný duel jisté. Letenští ale ještě předtím musí odškrtnout základní podmínku: v sobotní klasice složit Baník. „Jestli chceme pomýšlet na titul, je naše cesta jasná. Tedy výhra,“ burcuje asistent trenéra Luboš Loučka.

Zápasy bezprostředně po reprezentační přestávce, to v této sezoně pro Spartu není zrovna chutný pokrm. Loni v říjnu sice uspěla 4:2 v Ďolíčku proti Pardubicím, v dalších dvou případech ale tvrdě narazila. V Plzni padla 2:3, na Slovácku dokonce 0:4... Teď ji čeká další podobná výzva. A to rovnou proti Baníku.

„Sice nám tradičně odjelo hodně reprezentantů, stejně jako na podzim jsme se ale spojili s béčkem, takže tréninky byly kvalitní. Věřím, že budeme dobře připravení,“ zadoufal v rozhovoru pro klubový web asistent trenéra Luboš Loučka.

Sparta musí být připravená. Další poreprezentační krach by představoval nepovolený luxus. Zvlášť za skutečnosti, že se nadále odmítá pustit titulové naděje.

„Víme, v jaké jsme situaci, už si nemůžeme dovolit žádnou ztrátu. Dokud šance žije, stojí za to o ni zabojovat,“ vyhlásil záložník David Pavelka.

Počty jsou to poměrně jednoduché. Letenští aktuálně ztrácí na vedoucí Viktorii sedm bodů, na druhou Slavii šest. Vzhledem k tomu, že oba rivaly čeká v neděli vzájemný střet, některý z nich zákonitě zakrvácí. Při určité konstelaci třeba i oba dva.

Toho chce Sparta samozřejmě využít. Ačkoli má na jaře k optimální výkonnosti pořádně daleko, poslední duel na hřišti Mladé Boleslavi už byl ze strany družiny Pavla Vrby relativně solidní. Zlepšení bylo patrné, což podtrhl i přesvědčivý triumf 3:0.

„Poslední dva zápasy před reprezentační pauzou už vypadaly lépe. Mohou nám pomoci k tomu, abychom se nadechli. Znovu jsme si začali vytvářet šance, ve hře byly opět častěji vidět prvky, které tam chceme mít. Máme na co navazovat,“ zdůraznil v rozhovoru pro deník Sport sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Prvotní předpoklad úspěchu se povedlo naplnit. Všichni reprezentanti se vrátili v dobré kondici, nikoho nelimitují zdravotní trable. V plném tréninku je navíc po delším zranění i útočník Matěj Pulkrab.

„To je nejdůležitější věc. Člověk se klepe, jak se kluci vrátí. Ale všichni jsou v pohodě a nachystaní, abychom zápas s Baníkem zvládli,“ usmál se Loučka.

To je ostatně sparťanský cíl. Srazit rivala, následně druhý den v poklidu usednout k obrazovce a podívat se na šavlovačku mezi Plzní a Slavií.

Baník hraje o Evropu

Ovšem pozor, motivace nechybí ani Baníku. Slezský gigant naposledy ostudně podlehl Karviné doma 1:3, z aktuální páté pozice nemá žádnou naději na průnik do Evropy. Potřebuje minimálně o patro výš.

„Každý se mě ptá, jestli letos budou poháry. Říkám, že nevím. Není to pro mě vůbec priorita. Byl bych samozřejmě rád, ideálně třeba za skupinu Konferenční ligy, ale pro mě je priorita dělat dobře mládež, hrát nahoře a hrát dobrý fotbal, na který budou chodit fanoušci,“ prohlásil v nedávném Fortuna podcastu majitel Václav Brabec.

V minulosti nicméně opakovaně zaznělo, že Baník do Evropy chce. I sobotní večer naznačí, jak realistická je to tužba. Bude se navíc hrát ve výborné kulise. Hostující sektor, tedy zhruba tisícovka míst, už je vyprodaný. Odhaduje se návštěva až 13 tisíc diváků. Pokud by se ovšem aktivizovali i další domácí držitelé permanentek, mohlo by být v ochozech i 15 tisíc fanoušků.

Tradiční bitvě velkých rivalů by to jen slušelo.

Anketa expertů

Václav Kotal: Sparta by měla vyhrát

trenér a expert Sportu

1) Jak dopadne utkání Sparta-Baník?

„Pokud chce Sparta ještě uvažovat o vyšších příčkách v tabulce, musí jednoznačně zabrat a uhrát tři body. V utkání je pro mě jasným favoritem, protože Ostrava podává v poslední době nevyrovnané výkony. Myslím si, že by Pražané měli vyhrát. Na druhou stranu by tento zápas mohl mít po dlouhé době výbornou atmosféru. A v takové kulise nikdy nevíte. Bude to vyhecované, fanoušci udělají svoje.“

2) Na koho nebo na co jste zvědavý?

„Jsem zvědavý na návrat obránce Davida Lischky na Letnou, znám ho ze svého působení ve Spartě. Těším se na to, jak si poradí se sparťanským útokem, zda dokáže ubránit bývalé spoluhráče, protože vesměs všechny je z dřívějška velmi dobře zná. Obecně jsem zvědavý, jak Sparta dokáže být efektivní a zda v domácím prostředí potvrdí vítěznou notu a vyhraje.“

Miroslav Matušovič: Rozdíly se mažou

bývalý hráč Baníku a Sparty

1) Jak dopadne utkání Sparta-Baník?

„Výsledek se tipuje těžce, protože mezi Spartou a Baníkem to je vždy velký boj. Stát se může cokoliv: i když je třeba někdo v roli favorita, v konečném důsledku je to na hřišti úplně jinak. Baník na Letné dlouho nevyhrál a má co napravovat, protože selhal s poslední Karvinou. Nicméně před takovým šlágrem se všechno maže a začíná se od nuly. Ale Sparta hraje doma, má ambice a bude chtít potvrdit, že v posledních třech zápasech vyhrála.“

2) Na koho nebo na co jste zvědavý?

„Těším se, že konečně budou na tribunách fanoušci, což tento šlágr na Spartě dlouho neměl a byla to škoda. V takovém prostředí je to totiž zcela jiný zápas. Pro hráče je to víc vyhecované, vyostřené a oba tábory si nic nedarují. Viděli jsme to na podzim, když se hrálo ve Slezsku. Jsem zvědavý, co to s hráči obou mužstev provede a jak se to podepíše na konečném výsledku.“

David Kobylík: 1:0 pro Spartu

bývalý hráč Bielefeldu či Štrasburku

1) Jak dopadne utkání Sparta-Baník?

„Sparta vyhraje těsně o gól, řekl bych 1:0. A viděl bych to na rozhodující branku ze standardky, které jim docela jdou. Třeba z rohu. V nich mají díky výborným hlavičkářům sílu. Pro vývoj sezony to ale podle mě ani pro jeden tým nic znamenat nebude. Sparta se na Slavii s Plzní už nedotáhne. A co se týče Baníku, myslím, že už má víceméně taky po sezoně. Ztráta na vršek tabulky je velká, evropské poháry opět neklapnou.“

2) Na koho nebo na co jste zvědavý?

„Na Ladislava Krejčího mladšího, který po rohu vstřelí vítězný gól. Ale spíš na to, jak přepne zpátky na ligovou úroveň, protože půlhodina v zápase českého nároďáku ve Švédsku ho úplně odkryla. Co stačí na FORTUNA:LIGU, hlavně jeho fantastický výběr místa, tak na mezinárodní úroveň už ne. Pro mě Krejčí absolutně nemá parametry pro evropský fotbal, protože ve hře bývá mnohdy nulový. O to víc jsem zvědavý, v jakém světle se ukáže proti Ostravě.“