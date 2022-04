Dojatý Navrátil: Slovácko zůstane v mém srdci. V ofenzivě jsme selhali

Byl to pro něj zvláštní zápas. Na Slovácku prožil Jan Navrátil (31) pět let, loučil se letos v zimě. V sobotu přijel do Uherského Hradiště jako soupeř. Diváci na konci skandovali jeho jméno, z čehož byl krajní záložník lehce naměkko. Výkon Sigmy i ten jeho v něm naopak vzbudil primárně negativní emoce. „Dopředu to bylo od nás málo, naše selhání,“ nezapíral po porážce 0:1.

Jak vysvětlíte, že jste prakticky neměli šanci?

„Když nedáme centr do vápna a nevystřelíme, tak gól nedáme. Byl to strašně bojovný zápas, rozhodovaly maličkosti. Připravovali jsme se na to, abychom zakryli Havlasovu (Havlíkovu) levačku a on to krásně trefil. Nechali jsme mu prostor ve vápně a on je v tomhle silný. Gólman to možná ani neviděl, měli jsme to ubránit. Byl to zápas o jedné takové střele.“

Za soupeře dochytal třetí gólman Jiří Borek. Říkali jste si, že na něj musíte co nejvíc pálit?

„Přesně tak. V poločase jsme si řekli, že musíme střílet, že bude ve svém prvním ligovém startu nervózní. A my jsme nevystřelili na bránu. Jenom bojovat nestačí. Musí tam být nějaká nadstavba a tu jsme tam absolutně nedali.“

Předpokládám, že jste se chtěl na hřišti Slovácka ukázat.

„To ano, ale chci vyhrát každý zápas. Samozřejmě jsem se sem těšil, mám to tady moc rád. Prožil jsem tu kus fotbalového života. Porážka je pro nás zklamání. Musíme zvednout hlavy a jít dál.“

Co jste cítil, když příznivci domácích skandovali po utkání vaše jméno?

„Je to krásné, o tom se mi možná ani nezdálo. Jsem za to strašně vděčný. Moc mě mrzelo, že jsem se nemohl rozloučit s fanoušky v dresu Slovácka. Seběhlo se to rychle. Každopádně jsem rád za to, jak mě přijali. Určitě zůstanou v mém srdci. Na tuhle etapu nikdy nezapomenu. Byla nádherná.“

V jednu chvíli to vypadalo, že budete střídat. Co se stalo?

„Měl jsem trošku křeče, ale věřil jsem, že tomu ještě mám co dát. Chtěl jsem zůstat na hřišti a být u nějakého klíčového momentu. Bohužel, nadstavba nepřišla ani ode mě. Nedostal jsem se k ohrožení branky. To je špatně. Týmu potřebuju pomoct víc. Měli jsme se pokoušet střílet a vůbec jsme to nezvládli.“