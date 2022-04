SESTŘIH: Hradec - Boleslav 2:2. Šimek zachránil „hostům“ bod

Hradecký trenér Koubek nedávno prohlásil, že o účast ve skupině o titul příliš nestojí a raději by hrál o milionovou prémii za sedmé místo. Z tohoto pohledu mu jeho svěřenci radost neudělali, protože svůj náskok na šesté příčce zvýšili na dva body. Hradečtí udeřili hned z první akce. V sedmé minutě přilétl do šestnáctky Mejdrův centr a zcela volný Vlkanova, ač nejmenší hráč na hřišti, hlavičkoval do sítě. Pro kapitána Východočechů to byl šestý ligový gól v sezoně a první po zimní přestávce.

O vyrovnání se postaral ve 20. minutě Douděra, který na podzim proti Hradci rozhodl o výhře 3:2 a teď se vrátil do sestavy po odpykání trestu za osm žlutých karet. Hradecká obrana po rohovém kopu zazmatkovala, Douděra vystřelil z otočky z ostrého úhlu a míč s nešťastnou tečí Novotného přelétl přes brankáře Vízka, který se objevil poprvé v jarní ligové části sezony v základní sestavě. Třiadvacetiletý Douděra se v nejvyšší soutěži trefil ve třetím zápase po sobě, do něhož nastoupil, a celkem popáté v sezoně.

Středočeši převzali iniciativu a hlavně Matějovský s Ewertonem hodně zaměstnávali soupeřovu obranu. Záložník Hlavatý však dostal za nafilmovaný pád čtvrtou žlutou kartu a v příštím kole bude chybět.

Po změně stran Mladá Boleslav ještě zvýšila tlak a Východočeši spoléhali jen na brejky. V 61. minutě jim tato taktika stoprocentně vyšla. Kodeš poslal dlouhý centr za hodně vysunutou obranu, za ní si naběhl Kubala a chladnokrevně zakončil. Mezi střelce se zapsal ve třetím z posledních čtyř kol a dohromady počtvrté v ligovém ročníku. Kodeš si pak zápas pokazil 12. žlutou kartou.

Devět minut před koncem se až na hrot vysunul mladoboleslavský obránce Šimek a Skalákovu přihrávku proměnil ve vyrovnávací gól. Hradec mohl dokonce prohrát, ale zachránil ho Vízek, který vytlačil nad břevno Dancákovu střelu.

M. Boleslav posledních osm ligových zápasů s Hradcem neprohrála, hned sedm z 12 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži skončilo remízou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Vlkanova, 61. Kubala Hosté: 20. D. Douděra, 81. D. Šimek Sestavy Domácí: Vízek – F. Čech, J. Král, Leibl – Mejdr, Kodeš, J. Rada (66. Soukeník), F. Novotný – Rybička (72. Vašulín), Kubala (89. J. Kučera), Vlkanova (C). Hosté: Šeda – Sladký, D. Šimek, Suchý, Preisler (81. Pech) – Matějovský (C), Dancák – D. Douděra (81. Stránský), Hlavatý (64. Mužík), Ewerton – Ladra (70. Skalák). Náhradníci Domácí: Fendrich, Doležal, Kutík, Dvořák, Vašulín, Kučera, Soukeník Hosté: Šerák, Skalák, Mužík, Stránský, Smrž, Rolinek, Pech Karty Domácí: F. Čech, Kodeš Hosté: D. Douděra, Hlavatý, D. Šimek, Sladký Rozhodčí Jan Machálek – Dan Vodrážka, Jakub Hrabovský Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Klíčové momenty utkání:

