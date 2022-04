Hašek rozebral kádr Sparty: Krejčí jako ze staré gardy, příchod Peška se povedl

Většinu úkolů, které měl během své tříletky na Letné, si už sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický odškrtl. Jak uvedl v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz , patří mezi ně návrat do evropských pohárů, zisk domácí trofeje, ale i obměna kádru, takže zbývá „už jen“ titul. S tím, že se podařilo dostatečně „vyfutrovat“ kádr, polemizuje bývalý letenský kouč Martin Hašek. „Český titul je vzhledem k síle majitele, historii klubu málo. Mužstvo například v sestavě, která nastoupila proti Baníku (2:1), ale není mezinárodně konkurenceschopné, nemá na úroveň Ligy mistrů,“ říká ve speciálním videorozhovoru Hašek. Podívejte se na to, jak hodnotí hráče na jednotlivých pozicích ze zápasu s Baníkem.

„Nový hráč, který byl zraněný a teď naskočil. Podle mě vůbec neumí bránit a ani bránit nechce. Chce hrát jenom dopředu. Má vynikající levačku, klid, přehled ve hře, rozděluje míče. Ale nechce se mu ani náhodou běžet dozadu a tam svádět souboje. Až na někoho Sparta narazí v Evropě, soupeř to přes něj bude hrát – a bude to mít snadné.“

Záložník: Michal Sáček

„Na pozici osmičky by měl mít v dobudovaném kádru pět gólů a šest sedm nahrávek za sezonu. On ale má každý ročník nula až jeden gól a nahrávku. Nikoho neurazí, líbivě se pohybuje, má hezké vyvezení míče, je rychlý, poctivý. Nikomu nevadí, ale pro mě to není řešení. Je to přece hráč Sparty Praha: tohle je málo mezinárodně, ale vlastně i na českou ligu. Ze své pozice musí dávat góly a nahrávat na ně.“