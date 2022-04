Náhrada za Jurečku? Slovácko touží po bývalé opoře, která trpí v cizině

Byla by to adekvátní náhrada za střelce Václava Jurečku, který po sezoně ve Slovácku končí. Možnost návratu Jana Klimenta (28) z polské Wisly Krakov do Uherského Hradiště, kde v minulé sezoně nastřílel deset gólů, se podle informací iSport.cz průběžně naťukává. Zájem je z obou stran, komplikace však existují. Nemalé. Je to víc přání než reálná vize. „V kontaktu jsme pořád, ale bude to těžké. V Polsku má smlouvu, oficiálně jsme o tom zatím nejednali,“ nevidí to moc reálně sportovní manažer Veliče Šumulikoski.