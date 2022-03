Mynář před etickou komisi. S Berbrem o Slovácku, bál se popravčí čety

Prezidentský kancléř Vratislav Mynář si v roce 2018 opakovaně psal s Romanem Berbrem a silně se zajímal, kdo odpíská zápasy Slovácka. Kvůli uniklým odposlechům známá věc. Co je však nové, s hradním mužem zahájila řízení etická komise pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže.

Oficiálně nemá Vratislav Mynář společného se Slováckem vůbec nic. Snad jen, že chodí na jeho zápasy. V zákulisí se však ví, že moravskému klubu pomáhá silou své pozice. Stál za velmi drahým přestupem Patrika Hellebranda do Slavie nebo za snahou získat do rozpočtu čínské peníze.

A SMS zprávy na trase Mynář–Berbr to potvrzují.

Jejich vzájemná komunikace se datuje od 9. února 2018. Nejprve se Berbr dotazuje na upřesnění letů pro FAČR, patrně vládním letadlem. Na to Mynář odpovídá, že jeho přáním je umístění listopadového reprezentačního utkání Česko–Slovensko do Uherského Hradiště, tedy na hřiště Slovácka, a dlouhodobá přízeň. Berbr na to odpovídá, že vše vnímá, a o deset dní později Mynářovi píše, že Slovensko skutečně přijede na kýženou adresu.

To se nakonec nestalo, Slovensko hrálo v Edenu, ovšem národní tým hostil v září v Uherském Hradišti celek Ukrajiny.

To podstatnější z hlediska etické komise ovšem teprve přichází. V pátek 9. března 2018 Mynář píše Berbrovi: „Pane kolego, v sobotu Bohemians?????“ Berbr odpoví „Yes“ a o den později, tedy v den utkání, pošle zprávu s emotikonem zdviženého palce.

Slovácko porazilo Bohemians pod vedením sudího Miroslava Zelinky 1:0.

Další komunikace se znovu týká letů (patrně národního mužstva) a končí Mynářovou větou: „Musíme si pomáhat.“ Berbr na to: „Jsem pro. To umím.“ A Mynář: „Tím jsem si jist.“

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 probíhá tato komunikace:

Mynář: „Hezký den, v sobotu přijede popravčí četa, nebo je to ok?“

Berbr: „Zjistím.“

Mynář: „Pls help.“

Berbr: „Vše ok.“

Podle policie se debata vedla o sobotním utkání Slovácko–Brno 1:0, které řídil Petr Ardeleanu.

A ve stejném mustru se odehrála i další konverzace později datovaná 18. dubna.

Mynář: „Hezký den, sobota moc důležitá.“

Berbr: „Yes.“

V sobotu, o níž šla řeč, přijela „k Mynářovi“ Dukla a odvezla si porážku 0:2. Zápas pískal Pavel Královec.

Zásadní jsou i souvislosti. Tehdejší Slovácko nehrálo nahoře jako to současné, naopak. Před utkáním s Bohemians bylo předposlední, tedy na sestup. Před Brnem drželo na soupeře náskok jediného bodu. Dvě výhry v řadě ho vystřelily na poměrně bezpečnou desátou příčku.

Vratislav Mynář je členem FAČR, protože šéfuje klubu I. A třídy v Osvětimanech. Proto na něj etická komise dosáhne a může si jej předvolat. I tak je samozřejmě otázkou, zda uvedené úniky z odposlechů postačí ke kancléřovu potrestání.

Vypovídat by měl ve čtvrtek 7. dubna a spolu s ním také Zdeněk Arnošt, asistent dotčeného zápasu proti Brnu.