Sigma má stopera z Ukrajiny. Budoucí náhrada za Jemelku či zkušené trio?

Olomouc může vyřešit zapeklitou otázku stoperů elegantním způsobem už na začátku dubna příchodem zajímavého leváka – a fakt to není opožděný apríl. Do Sigmy totiž míří šestadvacetiletý Ukrajinec Hlib Buchal, jenž na Andrově stadionu uspěl na testech po konci v druholigovém Kryvbasu. Podepsal smlouvu do konce sezony, během následujících týdnů si obránce může říct o prodloužení.

Po středečním tréninku se na skvěle připravené ploše vedle stadionu vytvořil debatní kroužek mezi hlavním trenérem Václavem Jílkem, asistentem Jiřím Saňákem a sportovním manažerem Ladislavem Minářem. Po deseti minutách unisono zaznělo: Bereme ho, protože si myslíme, že stojí za to s ním pracovat.

Ukrajinský stoper Hlib Buchal, který po vynuceném konci v Kryvbasu hledal nové angažmá, v Olomouci uspěl na třídenním testu. Zaujal už předtím na týdenní zkoušce v Třinci, nakonec však míří o patro výš.

„Vypadal dobře, ale v druholigovém rozpočtu na něj nebyly peníze. Škoda, mohl nám pomoct konstruktivní rozehrávkou. Ukázal, že umí dát po zemi dobrou průnikovou přihrávku a tím překonat řady. Připomíná trochu Filipa Twardzika,“ sdělili Sportu dva lidé ze čtrnáctého celku F:NL.

Zatím spíš posila pro béčko

Tento atribut, spolu se solidní levačkou, 190 centimetry, pokorným charakterem, taktickým vnímáním, zkušenostmi z Evropské ligy a dynamickýma nohama přesvědčil i Hanáky.

Ve středu si plácli a během čtvrtka se řešily administrativní záležitosti, souhlas ukrajinské strany či registrace ve FAČR. Podepsat kontrakt jinde mohli profesionální fotbalisté ze země sužované ruským diktátorem právě do sedmého dubna.

Pro Sigmu jde však spíše o posilu pro třetiligové béčko. Tam by se měl Buchal oťukávat a trénovat s elitním výběrem. Není vyloučeno, že rodák z Kyjeva nastoupí už v sobotu ve Frýdku-Místku. Času není nazbyt, je třeba si zadáka co nejrychleji důkladně proklepnout, aby se zjistilo, zda v létě řešit pokračování.

„Po zkoušce jsme se domluvili, že Hlibovi u nás umožníme trénovat a zaregistrujeme jej, aby případně mohl naskočit do některého utkání za B-tým. Určitě s ním nemůžeme aktuálně počítat jako s last minute posilou pro áčko. Po sezoně vše vyhodnotíme i s ohledem na to, jaká bude situace v jeho zemi,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Jsme rádi, že jsme se podíleli na tomto transferu a že jsme pomohli Hlibovi v nelehké situaci k novému angažmá na výborné adrese. Celé to bylo strašně rychlé, o to větší dík patří klubu i hráči, jak se ke všemu postavili. Teď už je to na něm, ale věřím, že má kvalitu na to, aby se v Česku prosadil,“ uvedl zprostředkovatel přestupu Filip Rýdel z agentury TOP 11.

Řešit bude nicméně Olomouc muset končící smlouvy Romana Hubníka (37), Michala Vepřeka (36) a Víta Beneše (33). Budoucnost zkušených obránců je velmi nejistá, a pokud by se Buchal prosadil, zřejmě by klub o prodloužení všech tří neměl zájem. Maximálně dva, pravděpodobně však jen jeden. Na druhou stranu – čerstvá posila by zase mohla uvolnit prostor Václavu Jemelkovi (26) k vysněnému zahraničí. Levák za leváka, šestadvacátník za šestadvacátníka.

Nejlepší období zažil Buchal na podzim 2019, kdy v dresu Oleksandrije nastupoval v základní skupině EL. Kompletních devadesát minut odehrál proti Saint-Étienne (dvakrát), Wolfsburgu a Gentu. Pak už nicméně vinou zlomené nohy a dalších zdravotních problémů moc dalších soutěžních startů za dva roky nepřidal.

