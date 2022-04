Plzeň v Olomouci bez klíčových opor: Bílek vytasí řídicí centrum číslo 2

Důležitá, z hlediska boje o titul možná klíčová remíza 1:1 se Slavií si vyžádala své oběti. Pro zranění Plzni vypadl stoper Filip Kaša, kvůli karetním trestům zase záložníci Pavel Bucha s Janem Sýkorou. Přesto jede lídr FORTUNA:LIGY na Hanou s jasným cílem. „Jsme nahoře, žijeme si tady svůj sen a chceme, aby to trvalo co nejdéle. K tomu samozřejmě patří, že chceme v Olomouci vyhrát,“ hlásí asistent trenéra Pavel Horváth.

Do konce základní části ligové soutěže zbývají poslední tři kola. Už není kam uhnout, natož zaváhat. Každá bodová ztráta by v této fázi sezony už totiž byla pravděpodobně fatální.

Plzeň přitom dobře ví, jak důležité bude jít do nadstavby z prvního místa. Naposledy si to ověřila právě v domácím zápase se Slavií, v němž díky plichtě 1:1 uhájila vedoucí příčku. Na obhájce titulu má k dobru bod.

„Jsme nahoře, žijeme si tady svůj sen a chceme, aby to trvalo co nejdéle. K tomu samozřejmě patří, že chceme v Olomouci vyhrát,“ pravil proto asistent trenéra Pavel Horváth pro klubový web před dnešním utkáním na hřišti sedmé Sigmy (16.00).

Hanáckému klubu má přitom Viktoria co vracet, na podzim s ním doma pouze remizovala 0:0, když oba týmy dohrávaly v deseti. Olomouc byla dlouho jediným klubem, který v této sezoně v Doosan Areně bodoval, až v minulém kole ji dokázala napodobit Slavia.

„Sigma nás doma obrala o body, my si to určitě pamatujeme. Víme, že je to nepříjemný soupeř, jehož hra nám nevyhovovala,“ vybavil si dobře Horváth. „Uvidíme, jak nastoupí, hraje na čtyři i na tři obránce, takže se připravujeme na obě varianty.“

Víc než rozestavení soupeře nicméně realizační tým ligového lídra trápí personální ztráty. Stoper Filip Kaša nedohrál zápas kvůli zranění kolena a už je po operaci. Záložníci Jan Sýkora s Pavlem Buchou zase dostali disciplinární trest za čtyři žluté karty, respektive vyloučení.

„Máme dvacetičlenný kádr, hráči, kteří nehráli, teď dostanou příležitost. Všichni věříme, že jsou připravení, snažíme se je držet v tom, že potřebujeme každého,“ pravil k tomu obecně Horváth.

Šance pro Káčera s Čermákem?

Kašu ve středu obrany vedle kapitána Lukáše Hejdy nahradí s největší pravděpodobností Luděk Pernica, který za něj dohrával už zápas se Slavií. Tato změna by výkon Viktorie ovlivnit neměla, jedenatřicetiletý zadák je dostatečně zkušený, navíc jaro v základní sestavě začínal. Vypadl z ní až kvůli zranění.

Větší komplikaci představuje absence Buchy se Sýkorou, bez kterých si Michal Bílek svůj tým nedokáže představit. Spolu s gólmanem Jindřichem Staňkem, Hejdou, bekem Milanem Havlem, záložníkem Lukášem Kalvachem a útočníkem Jeanem-Davidem Beauguelem patří mezi nedotknutelné, hrají za každých okolností. I případné slabší formě navzdory.

Bucha společně s Kalvachem drží střed hřiště a jistí prostor před stopery, právě jejich přihrávky a pasy rozbíhají rychlá křídla a otevírají soupeřovu obranu. Oba představují řídící centrum hry červenomodrých.

Sýkora, který přišel už v rozehrané sezoně na hostování s opcí z polského Lechu Poznaň, nejčastěji nastupuje na pozici desítky. Díky své univerzálnosti je však použitelný i na obou křídlech a ve stavu nouze zaskakoval i na levém beku, kde třeba odehrál zápas na Spartě. Skvěle taky kope standardní situace, díky svým stabilně kvalitním výkonům se vrátil do reprezentace.

Distancované opory Plzně a jejich náhrady ve F:L 2021/22

Místo Buchy by měl nastoupit Miroslav Káčer. Slovenský polař přišel do Plzně před dvěma roky společně s Kašou ze Žiliny, která tehdy vyhlásila účelovou insolvenci. A pod svým krajanem Adrianem Guľou dostával poměrně dost prostoru, rozhodně víc než v této sezoně pod Bílkem.

Na jaře Káčer šel z lavičky do pěti zápasů z osmi, ve třech případech ale až v devadesáté minutě. V základní sestavě nebyl v tomto roce ještě ani jednou.

Za Sýkoru naskočí s největší pravděpodobností Aleš Čermák, ten má o poznání lepší pozici než Káčer. Od první minuty hrál první tři jarní kola proti Hradci Králové, Spartě i Českým Budějovicím, kde však šel o přestávce dolů.

Stejně nemilá záležitost pak odchovance Sparty potkala i ve Zlíně, v obou případech ho Bílek obětoval ve prospěch hry na dva útočníky. V posledních třech utkáních Čermák už neodehrál ani minutu, jen mrznul vedle Káčera na lavičce.

„Víme, že je to nepříjemná role pro náhradníky, ale proto je kádr široký. Záleží jen na nich, jak šanci využijí a jaké místo v sestavě si vybojují,“ vzkázal Horváth Káčerovi s Čermákem.

Dnes oba čeká náročná výzva.

