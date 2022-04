Sparta v Teplicích: Soupeřem i terén. Jarošík o nápovědě z iSport.cz

Je to na den přesně měsíc, co Sparta ve FORTUNA:LIZE naposledy ztratila body. V Jablonci tehdy pouze remizovala 1:1. Dnes večer v Teplicích na Letenské čeká podobná výzva. Soupeř ze spodních pater tabulky i těžký terén. Další zakopnutí už si ovšem favorit dovolit nesmí, pokud chce udržet titulové naděje při životě. „Věřím, že se z toho poučíme,“ zdůrazňuje asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Byla to mrzutá ztráta, která přišla jen několik desítek hodin po nezvládnutém derby. Sparta si ale zkraje března z Jablonce nemusela vézt ani ten jeden bod, zajistil jí ho až v úplném závěru vyrovnávací trefou Tomáš Čvančara.

Hra Pražanů na vysoce nekvalitním terénu viditelně trpěla. Technické fotbalisty neposlouchal balon, stav hrací plochy natlačil oba celky do prachobyčejné nakopávané. Rozhodně se nehrálo podle kontur, které by rudým vyhovovaly.

„Věřím, že se poučíme. Zároveň doufám, že terén v Teplicích bude o hodně lepší, což se projeví i na naší hře,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web asistent sparťanského trenéra Zdeněk Bečka.

Ano, plac v Teplicích by měl být skutečně na lepší úrovni, než tomu bylo před měsícem na Střelnici. Dokonalý zelený koberec ale na Adama Hložka a spol. ovšem rozhodně nečeká.

„Stav hrací plochy je výrazně lepší, než v našem posledním domácím utkání před reprezentační přestávkou. V noci před utkáním se očekával déšť, ale na stav hřiště by to nemělo mít vliv. Děláme maximum, aby trávník byl v co nejlepší stavu,“ vzkázal ředitel teplické komunikace Martin Kovařík.

Podstatné je, že se lázeňskému městu v uplynulých dnech vyhnuly sněhové přeháňky, které během minulého víkendu zasáhly třeba České Budějovice. Největšími nedostatky proto trávník trpí především v obou pokutových územích.

„V Teplicích to nikdy není jednoduché, očekávám hodně bojovný zápas,“ upozornil obránce Tomáš Wiesner. „Navíc se hodně zvedly. Pomohli jim kluci ze Sparty, kteří budou chybět, což je pro nás určitě dobře,“ doplnil Jakub Pešek.

Večer to ale bude především o Spartě. O jejím výkonu. O tom, zda se s terénem dokáže popasovat lépe. A samozřejmě i s motivovanými domácími, kteří budou mít na jasného favorita velkou žízeň.

„Věřím, že navážeme na tři předchozí výhry a získáme všechny body. Chceme zabojovat o titul a udělat závěr ligy dramatický,“ prohlásil Bečka.

Aby se to povedlo, Pražané si žádné zakopnutí už nemohou dovolit. A to nejen na severu Čech, ale i v dalších dvou duelech dlouhodobé části. Doma se Slováckem a v Olomouci. Jak ale říkají Američané: first things first. Veškerá koncentrace směřuje na Teplice.

„Každá výhra vás posune dál. Pracuje se pak lépe, s větší chutí a lepší náladou,“ prohodil Bečka.

Sparta má aktuálně na kontě tři za sebou. Sáhne si i pro čtvrtou?

Jarošík chce 10 tisíc fanoušků a vítězství

Dostat doma Spartu na lopatky? To by byly v boji o záchranu prémiové body. Teplický kouč Jiří Jarošík si však rád staví velké cíle. „Měl jsem takovou myšlenku, že pokud by na stadion přišlo deset tisíc lidí, tak je porazíme,“ usmíval se bývalý hráč Pražanů v předzápasovém rozhovoru pro klubový web před dnešní bitvou (19.00).

Už v listopadu chtěli Severočeši využít rozhárané nálady ve sparťanském táboře. Tehdy Jiří Jarošík v týdenním mikrocyklu dokonce obul kopačky a hecoval mužstvo pocuchané absencemi, že klidně zkusí naskočit!

Comeback na Letné se nakonec nekonal. A senzace v podobě nečekaného triumfu „sklářů“ se rovněž nedostavila. I přesto, že se Teplice srdnatě hnaly za bodem, domů nakonec odjížděly s prohrou 2:4. Sparta ukázala, že i přes slabší formu, umí zvládnout zápasy s outsidery. I přesto, že si jen pár dní před utkáním přivezla z Lyonu třígólový příděl.

I tentokrát Jarošík nazul kopačky a chystal se s týmem přímo v centru dění. Ovšem „skláři“ jsou v poněkud odlišné situaci – v jarní části FORTUNA:LIGY uhráli 13 bodů, což je víc než za celý podzim. Především poslední výhra v Liberci dodala Jarošíkovi a spol. dávku sebedůvěry v boji o záchranu.

„Pod Ještěd jsme jeli s vědomím, že máme před sebou těžkou sérii. Hra v Liberci nebyla ideální tak, jako byla na začátku jara, ale zase to nebylo tak hrozné. Kluci se na jaře hodně snaží. Doma prohráli smolně s Hradcem i Slováckem, s Plzní to bylo také o gól. Slovácko s Plzní přitom patří ke špičce. To je také měřítko, i když se na něj málo kouká, což mě mrzí,“ posteskl si Jarošík.

Proti Spartě nebude moct využít nejproduktivnějšího hráče Jana Fortelného a Václava Sejka, autora vítězné trefy z Liberce. Oba jsou totiž kmenoví sparťané. Přesto bývalý střední záložník či stoper „sklářům“ věří. „Říkám si, že tenhle zápas pro nás bude obrazem toho, jestli jsme se trošku zlepšili, nebo ne,“ přemýšlí Jarošík. „Ale těžko říkat, jak to bude. Uvidíme, jak budou oba týmy zdravé. Ale oba potřebují body, bude to hodně zajímavá bitva pro fanoušky.“

Nebyl by to ústecký rodák, aby před těžkým zápasem nezaperlil. Když měl odpovědět, jak hodlá Spartu na Stínadlech potrápit, ani chvíli neváhal. „Na webu iSport.cz jsem četl komentář Martina Haška (v pořadu Ligový Insider), byl to trochu návod pro nás,“ smál se.

Jarošík však nezastírá, že jako bývalý hráč Letenských stále chová rudé srdce. „Spartu sleduji, vím změny, jak hraje, trošku jí fandím. Ale myslím, že to určitě není teď ta nejsilnější Sparta. Pořád se s tím pere – s příchody, odchody. Sleduji vršek, tam je to zamotané, jsem rád, že se do něj vrátila. Nahoře to bude mít jiskru. Ale to i spodek.“

I proto by si trenér Severočechů přál, aby kromě záchrany v lize Teplice přidaly i další důležité aspekty. „Máme tři cíle: zachránit se, hrát dobrý fotbal a vrátit fanoušky na stadion. Bylo by to skvělé, kdyby se vše podařilo, ale musíme postupně. Na jaře už jsme došli k poznání, že to nebude fungovat hned. Přesto jsem měl takovou myšlenku… Nevím, jestli nahlas říct, že kdyby přišlo deset tisíc lidí, tak Spartu porazíme,“ troufale vypálil.

Nakonec svůj výrok ale přeci jen poupravil. „Myslím si, že by si kluci zasloužili zahrát si před plným stadionem. Taková návštěva by mohla vybičovat k absolutnímu výkonu. I když jsem přesvědčený, že už jen to, že hrají proti Spartě, pro ně bude obrovská motivace,“ dodal Jarošík.