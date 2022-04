Deset minut a dost! Svědík vyhnal Levina ze hřiště: Tak se nesmí chovat

Laxní výkon ruského středopolaře, který po odvolání ze zápasu ihned zamířil do kabiny, ho naštval. „Katastrofa, nebylo to profesionální,“ ocejchoval na rovinu představení zimní posily z Bohemians. „Takhle se hráč nesmí chovat. Ani v týdnu na tréninku nebyla jeho práce taková, jaká by měla být. Bude si muset uvědomit, že jde na hřiště pomoct týmu. V tomto jsem nekompromisní. Když se hráč bude chovat netýmově, nemá u nás co dělat,“ dodal rázně.

Není náhodou Rus ovlivněný situací ve světě? „Není,“ pravil jednoznačně kouč.

Ostatní hráči koukali, co se děje. Šlo o výjimečnou situaci. Svědík se evidentně naštval. Sedmadvacetiletému Levinovi tím vyslal jasné varování. „Docela jsem hleděl,“ poznamenal jeho spoluhráč Milan Petržela. „Ale je to rozhodnutí trenéra, asi to s ním rozebere. Patrně očekává od hráče, který tam přijde, něco jiného,“ soudil.

Nicméně se dá očekávat, že Levin bude příští neděli na Spartě v základní sestavě. A to proto, že se vykartoval Vlastimil Daníček, druhá klasická „šestka“. „Pokud se bude chovat profesionálně i na tréninku, bude moct odčinit tento svůj výkon. Kvitoval bych to,“ ujistil Svědík.