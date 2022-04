Kaloč po páté ztrátě Baníku: Přišla deka, cítím z nás nervozitu a strach

Od kapitána reprezentační jednadvacítky musí chtít Baník zákonitě víc než proti Hradci Králové (0:0). Střední záložník Filip Kaloč (22) to ví, ale i jeho výkony v poslední době padají do šedivého (pod)průměru. Souhra s parťákem Danielem Tetourem není vyladěná jako na podzim.

Čím to je?

„Asi se to odráží od naší celkové hry. Chtěli jsme to tentokrát aspoň na začátku trošku zjednodušit a těžit ze sběru odražených balonů. Asi to nebylo stoprocentní... Ale věřím, že již brzy to bude jako na podzim.“

Trenér mluvil o nepohodě, sérii bez výhry jste natáhli na pět utkání a na tři doma.

„O tom samozřejmě víme, v šatně to padalo. Ale o to víc jsme se soustředili na Hradec, abychom jej před našimi fanoušky porazili. Byl to vyrovnaný zápas o jedné akci, možná standardce. Bohužel nám to tam nepadlo, asi nám chybí i štěstí. Soupeř byl nepříjemný, soubojový, ale z nás cítím nervozitu a strach. Za týden hrajeme znovu, budeme to chtít zlomit s Plzní.“

Strach a nervozitu? Z čeho?

„Když tým nevyhraje čtyři nebo pět kol, vrací se vám to ze všech stran. Chceme sbírat body a být nahoře, dali jsme si po podzimu nějaké cíle. Bohužel nám to teď opravdu nejde. Je třeba se od něčeho odrazit, nicméně zrovna jaksi nemáme z čeho... Přišla deka.“

Navíc Hradec vám zkrátka nesedí, viďte?

„Jsou fakt nepříjemní a běhaví. Vypadli jsme s nimi z poháru, měli jsme z toho zápasu video a chtěli se poučit. Aspoň jsme neprohráli.“

Neprohráli jste ani před měsícem na Slovácku, které má teď však osm bodů náskok...

„Chtěli jsme se udržet na rozdíl tří bodů. Ale ještě zbývají dva zápasy a nadstavba, nic není ztraceno.“

Bude komplikací, že do Plzně pojedete bez stabilních stoperů?

„Uvidíme, jak to bude s Jardou Svozilem, snad mu rezonance dopadne dobře. Vykartoval se i David Lischka, ale věřím, že máme i další varianty. Laco Takács už hrál za béčko, může kluky adekvátně nahradit. Stejně jako Martin Chlumecký.“

Bez energie to však nepůjde, vypadáte bez šťávy...

„Na každého soupeře se připravujeme poctivě, ale na půdě Baníku se na nás každý vyhecuje. Třeba jako Karviná. My bychom se v tom nasazení měli samozřejmě vyrovnat, ale teď nemáme ani to pověstné štěstíčko, že by nám tam třeba spadl nějaký ušmudlaný gól.“