Karafiát po operaci na beku. Nehraj jako Marcelo, vysvětlil mu kouč

Jak jste se na hřiště cítil?

„Byla to dlouhá pauza, bylo to znát. Hlavně ke konci jsem toho už měl dost. Navíc jsem hrál trochu jinou pozici, trenér mě hodil do hodně hlubokého bazénu, ale zvládl jsem to. Nakonec to bylo od něj dobré rozhodnutí, jsem nadšený, že devatenáct dní po operaci kýly jsem mohl naplno nastoupit do zápasu. Trápil jsem se s tím asi už v září, hrál jsem s bolestmi. Jsem rád, že se nakonec přišlo na to, v čem byl problém a vyřešilo se to.“

Kde jste podstoupil operaci?

„V Německu. Rozhodl jsem se tak, protože mi to přišlo jako nejlepší řešení, rekonvalescence byla díky tomu nejrychlejší. Sice to stálo nějakou korunu, ale už se ty peníze vracejí v podobě prémií.“

Po dlouhé době jste nastoupil na levém beku. Jak jste se na to tvářil, když vám to trenér oznámil?

„Zezačátku jsem si myslel, že si dělá srandu. Ale vysvětlil mi, abych to hrál chytře. Ne jako třeba Marcelo, abych tolik nepodporoval útok. Jelikož je na levé straně přede mnou Ewík (Ewerton), nahoru máme díky němu obrovskou sílu. Zároveň víme, že potřebuje síly hlavně nahoru a že za ním to musí být zajištěné, takže jsem si to hlídal. Jak se říká v Anglii – safety first. Hrál jsem hlavně zezadu.“

Je pro tým důležité, že se Ewerton po relativně dlouhé době opět trefil?

„Určitě – i pro něj. Dopředu je strašně moc platný, když mu dáme balon, je schopný to vymyslet, jako opět předvedl. Zase vymotal tři hráče. Pomůže to jemu i nám.“

Mladá Boleslav - České Budějovice: Ewerton se proháčkoval vápnem a píchl míč za Šípoše, 1:0

Naopak David Douděra se trefil počtvrté za sebou. Kde se to v něm bere?

„Vždycky měl útočné choutky, naopak dozadu se nám celkově nedařilo, když hrál beka. Trenér ho tím pádem posunul radši trochu dál od naší brány a to mu zatím svědčí. Je to blázen, běhá celý zápas a se svou nynější pozicí je asi spokojený.“

Láká vás skupina o titul, kde byste byli za jasné outsidery?

„Je tam obrovský bodový rozdíl, ale my nespekulujeme. Čekaly by nás tam atraktivní zápasy se Slavií, Plzní, Spartou, na ty se těší každý fotbalista. Navíc v prostřední skupině se o nic kromě milionu korun nehraje. S Libercem jsem navíc jako šestý tým už skupinu o titul dvakrát hrál.“

