Trpišovský: Plzeň nás uvolnila, Provod vyspěl mentálně. Vysvětlil Mandouse

Líbil se vám výkon mužstva?

„Ano, byl fotbalový. Od začátku jsme hráli velice dobře, jen jsme se těžko prokousávali do vyložených šancí. A když jsme je měli, nebyli jsme úspěšní. Na druhou stranu měl soupeř taky možnost, naštěstí nás podržel Mandy (brankář Aleš Mandous). Náš dobrý výkon ohledně slušného pohybu pokračoval i po pauze, vyústilo to v gólové šance a čtyři branky. Vyhráli jsme, nikdo se nám nezranil, byla velice dobrá kulisa, zajímavé individuální výkony. V první půli jsme se ale do některých hráčských výkonů úplně netrefili.“

Sobotní ztráta Plzně byla pro vás speciální motivací?

„Motivace by byla stejná, i kdyby Plzeň vyhrála. Potřebovali jsme prostě zápas zvládnout. Blíží se konec základní části, před nadstavbou je každý bod důležitý. Z hlediska psychického rozpoložení to pro nás bylo lehčí, ztráta Plzně nás trochu uvolnila. Naše touha se dostat na první místo byla veliká.“

Lukáš Provod po návratu na hřišti exceluje. Nejste překvapený, v jakém laufu se vrátil?

„Mám velkou radost z toho, v jaké formě se Provy vrátil. Je to hráč, s kterým je radost pracovat. Je obrovským profesionálem. Jeho projev je naprosto dominantní a komplexní. Přijde mi, že vyspěl mentálně a hrozně dobře se na hřišti rozhoduje. Když je na míči, je z něj cítit herní inteligence a skvělý výběr místa. Jsme rádi, že ho máme v těžkém závěru sezony k dispozici.“

Mrzí vás, že Provoda nebudete moct využít ve čtvrtek proti Feyenoordu?

„Mrzí nás to hodně. Ovšem je to něco za něco. Zase se nepřetíží. Vrátil se po těžkém zranění. Lukáš má navíc drobný únavový problém, dlouho regeneruje, zápasy ho stojí strašně energie. Ano, litujeme, že není na soupisce pro Evropu, ale pro samotného hráče je to asi dobře. Nás by nutilo ho tam dát a hrozilo by jen další zranění.“

Jak se vám proti Pardubicím líbili exboleslavští David Jurásek a Daniel Fila?

„Oba podali velice zajímavý výkon. David se mně líbil hrozně do ofenzivy, variabilitou řešení z levé strany. Běžecky podal velice dobrý výkon. Ukázal sílu a dynamiku, skvěle se rozhodoval s míčem. Dozadu má ještě věci, které nejsou optimální. A Filous? Postupně se dostával do zápasu, naznačil fotbalovost a sílu na míči. Má fyzické předpoklady, úplně jinou typologii, než ostatní naši útočníci. Mužstvo si na něj ještě musí trochu zvyknout.“

SESTŘIH: Slavia - Pardubice 4:0. Sešívaní jsou zpět v čele, zářil Provod

Po třech zápasech se do branky postavil Aleš Mandous. Byla to reakce na slabší výkon Ondřeje Koláře v Rotterdamu?

„Spíš to bylo všechno dohromady. Ondra potřebuje ještě trénovat. Zápasový sled byl rychlý, proto jsme udělali změnu. Pořád platí, že máme dva výborné gólmany. Na čtvrtek už máme jasno.“

Proti Pardubicím nebyli v nominaci Tomáš Holeš či Peter Olayinka. Budou připravení na Feyenoord?

„Určitě budou k dispozici. Některé hráče jsme do zápasu nedávali z preventivních důvodů, třeba Kačarabu nebo Oscara. Na jejich postech jsme měli zastupitelnost. U Sora a Holiho se jedná o zranění, dnes by stejně nemohli hrát.“

Pavel Vrba chválil váš výkon v Rotterdamu. Také řekl, že je rád, že jste se dostali tak daleko s ohledem na náročný program. Prý byste pak mohli ztratit v lize. Co tomu říkáte?

„Mám radost, že nás chválí. Vážím si toho od trenéra, který toho tolik dokázal. To je vždycky příjemné. Jsou dva úhly pohledu. Tím že se nám vrátili Provi, Gadži, Jura, Filous, je lepší, že máme zápasů víc a můžeme je vytížit v těchto utkáních. Někdy je lepší nečekat. Když odehrajete dobré zápasy v Evropě, přináší vám to pohodu do ligových zápasů. Je pro nás dobré, že nebudeme čekat týden na zápas v Jablonci. Určitě bych neměnil, jsem radši, že hrajeme dvě soutěže najednou. Nejradši bych hrál tři. Samozřejmě by nebylo tolik změn, kdybychom nehráli v Evropě. Neměnili bychom, bonusy převažují.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Provod, 54. Provod, 61. Schranz, 85. Traoré Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (74. Kúdela), Ousou, Hovorka (C), Jurásek – Hromada, Provod – Schranz (74. Šmiga), Plavšić (74. Ševčík), Lingr (74. Tecl) – Fila (81. Traoré). Hosté: Letáček – D. Kostka (82. Halász), Toml, Hanč, Cadu – Jeřábek (C) – Mareš (60. Jakub Rezek), Vacek (82. Lupač), Solil, Patrák (71. Sychra) – Huf (60. L. Matějka). Náhradníci Domácí: Kolář, Šmiga, Olayinka, Tecl, Kúdela, Traoré, Ševčík Hosté: Hrnčíř, Matějka, Černý, Rezek, Sychra, Halász, Lupač Karty Domácí: Provod, Ousou Hosté: Patrák Rozhodčí Černý – Nádvorník, Antoníček – Cieslar Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 10 386 diváků

Slavia - Pardubice: Tecl únik neproměnil, ale Traoré díky němu zakončil do prázdné! 4:0

Slavia - Pardubice: Schranz se natlačil před Cadua a překonal Letáčka! 3:0

Slavia - Pardubice: Nádherná akce domácích, Provod po Filově patičce zvyšuje na 2:0!