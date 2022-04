VIDEO: Hradec - Olomouc 3:0. Votroci přejeli Sigmu a drží šesté místo

Fotbalisté Hradce Králové porazili v domácím utkání 29. kola první ligy Olomouc 3:0 a drží se v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. „Votroky“ poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.