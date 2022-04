Drama až do konce na všech frontách! O co se hraje v posledním kole ligy?

Poslední kolo základní části je tu! A v každém patře tabulky je před vypuknutím Finále FORTUNA:LIGY o co hrát. Takový ligový finiš tu dlouho nebyl. Slavia si to na dálku rozdá s Plzní o první místo. Hned tři celky svedou souboj o elitní šestku a spodek zase bude hrát o výhodu domácích zápasů a co nejlepší výchozí pozici pro boje o záchranu. Nadstavba finiš ligy pro fanoušky prostě skvěle zdramatizovala. O co v 30. kole ligy ještě půjde a kdo má největší šanci na úspěch?