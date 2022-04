Kúdela: Letos bude titul nejtěžší. Pauza? Čekal jsem na vlak, ale on nejel

Už zase skáče přes kaluže. A Slavia s ním. Stoper Ondřej Kúdela se vrátil po dlouhém zranění a s červenobílými půjde do skupiny o titul z prvního místa. „Jsme spokojení, takhle jsme to chtěli,“ usmál se po pohodové výhře 3:0 nad Zlínem. Na pozápasové tiskovce mluvil dlouze a rozverně, pouštěl se i do košatých metafor.

Vítězství 3:0 v posledním kole základní části se jeví jako ideální scénář. Nebo ne?

„Neříkám, že to bylo úplně vymazlené, ale jsem rád, že jsme vyhráli a udrželi první místo. Měli jsme nachystaný super plac, ovšem prvních patnáct minut bylo nic moc, bylo to od nás kostrbaté. Zlín po našich chybách a nepřesných přihrávkách trochu kousal. Vysvobodil nás gól Standy Tecla a pak nás uklidnil Provy (záložník Lukáš Provod). Potom už byl zápas v naší režii. Jen škoda, že jsme nepřidali víc gólů a nevyhráli vyšším rozdílem.“

Co bitva o titul? Je to po porážce Sparty v Olomouci už jen mezi vámi a druhou Plzní?

„V kabině jsme koukali na výsledky – a pro nás jen dobře. Ale nechci říkat, že je to jen o nás a Plzni. Příště hrajeme venku a může se to celé změnit, nerad bych něco zakřiknul. Podle mě rozhodnou první dvě kola nadstavby.“

Je pro vás velkým hnacím motorem vidina čtvrtého titulu v řadě?

„Vypadá to, že letos to bude z těch čtyř titulů nejtěžší. Plzeň byla díky tomu, že nehrála poháry, odpočatá a zápasy v lize zvládala. Takže jsme ze sebe museli mačkat maximum. Rozdáme si to doma a věřím, že to zvládneme.“

Proti Zlínu jste si po čase zahrál s uzdraveným parťákem Davidem Hovorkou. Jaké to bylo?

„Mám radost, že jsme spolu zase mohli hrát. Sám vím, jak je rehabilitace náročná, je složité se dostat zpátky. Je fajn, že to bylo s nulou, ale nebylo to optimální, byly tam chyby. Trenér nebude nadšený, ovšem důležitá je výhra.“

Přes půl roku jste kvůli zranění nehrál. Jak jste dlouhou pauzu prožíval?

„Byl to pro mě nejtěžší moment v kariéře. Nikdy jsem v téhle pozici nebyl a nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Nebyl to kotník, jak se psalo, ale svalové zranění, které se úplně urvalo. Řešilo se to jinak, než jsem si představoval, táhlo se to a samotného mě to mrzelo. Stál jsem na nádraží a vyhlížel ten správný vlak, ale on pořád nejel. Čekal jsem na nástupišti a ty vlaky jen projížděly. Občas to vypadalo, že do něj nasedám, ale hned mi zase ujel.“

Zajímavé přirovnání.

„Po prvním zápase s Feyenoordem jsem se na návrat připravoval úplně jinak než kdykoliv dřív. Byly tam chyby – a asi nikdo nečekal, že to bude optimální. Mrzelo mě, že jsme nepostoupili do semifinále Konferenční ligy, ale takový je fotbal. Nedá se nic dělat, život jde dál. Doufám, že teď už to bude dobré. S dovolením to zaklepu na zuby i na hlavu. Budu dělat maximum proto, abych se do toho dostal. I proti Zlínu to nebylo snadné, než jsem to rozběhal. Jsem rád, že jsem to zvládnul. Na tréninku máte možnost si všechno ohlídat, ale v zápase je iks situací, kdy nevíte, jak zareagovat. Jsem rád, že jsem zpátky. Omlouvám se, že to bylo tak dlouhé.“ (usmívá se)

V pořádku, aspoň všechno víme. Mimochodem, jak jste myslel tu zmínku o tom, že se zranění řešilo jinak, než jste si představoval?

„Není to kritika nikoho v klubu. V životě jsem nebyl takhle dlouho zraněný. Jsem přírodní typ, jdu na hřiště a hned to tam práskám. Odmala žádné protažení, jsem kluk z vesnice: postavil jsem balon a hned ho prásknul. První diagnóza zněla, že je sval natažený, ale pak se zjistilo, že je to urvané úplně. Řekl se nějaký termín, kdy by to mohlo být v pořádku, jenže ono to nešlo. Asi jsem do toho měl sáhnout dřív, teď jsem chytrý. Dostal jsem doporučení, kterým jsem se snažil řídit, ale bohužel se to pořád vracelo. Šel jsem do tréninku: prd – a znova. Měl jsem třeba měsíc nechat nohu v klidu, ale teď už to nezměním. Nekritizuju doktory ani fyzioterapeuty, měl jsem maximální servis. Kluci mi věnovali veškerou péči. Nemají to se mnou jednoduché: občas udělám srandu a úplně se na to nekoncentruju, jak bych měl. Kluci to měli občas těžké, ale jsem rád, že to se mnou zvládli. Vycházeli mi vstříc, klobouk dolů před nimi.“