Beauguelova pozice v Plzni: lavička, nebo útok na krále střelců?

Ofenzivní úderka ze Štruncových sadů nahání soupeřům hrůzu. Beauguel i Chorý jsou extrémně nebezpeční – vysocí, silní v soubojích, navíc góloví. Trenér Bílek může libovolně vybírat, v poslední době hroťáky pravidelně točí – v Olomouci (1:1) nastoupili v základu oba, proti Baníku (2:1) dostal přednost Beauguel, v Boleslavi (2:0) zase figuroval v základu Chorý.

„Když hrajeme na jednoho útočníka, většinou padá volba na Bogyho,“ řekl trenér Michal Bílek na začátku dubna po remíze se Slavií (1:1). Zároveň chválil i druhého forvarda Chorého. „Jeho role pro tým je velmi důležitá. Na podzim góly nestřílel, teď na jaře začal. Je to hráč, který je pozitivní, i když nejde na hřiště od začátku, je stoprocentně připravený na šanci.“

Chorý v druhé polovině sezony nabral výtečnou formu, nastřílel pět ze svých šesti ligových branek v aktuálním ročníku. Naopak Beauguel se trefil pouze třikrát, přitom na podzim zaznamenal deset branek a celkově mu mezi střelci FORTUNA:LIGY patří druhé místo. Brzdilo ho i svalové zranění, kvůli němuž vynechal velkou část zimní přípravy.

Zatímco francouzský forvard byl ve většině sezony upřednostňovaným hráčem, situace se mění – Beauguelovi nevyšel poslední domácí zápas proti Baníku, kde dostal od Sportu slabou známku čtyři. Naopak Chorý naskočil v 69. minutě a svou aktivitou vepředu týmu pomohl. Naposledy v Boleslavi se situace otočila – Chorý začal, ale v zápase si asistenci na druhý gól z kopačky Jana Kopice připsal Beauguel, který svého parťáka vystřídal v 71. minutě.

„Vůbec to neberu tak, kdo dostává méně nebo víc šancí. Vždycky chci pomoct týmu, když jsme na hřišti s Bogym, věřím, že nám to přináší ovoce a tým je s námi ještě silnější,“ tvrdil Chorý po duelu se Slavií, do nějž naskočil jako náhradník a krásnou hlavičkou zařídil domácím remízu.

Aktuálně se nedá přečíst, na koho v základu vsadí Plzeň tentokrát. Téměř s jistotou se dá odhadnout, že do zápasu se Slováckem zasáhnou oba – trenérský štáb druhého forvarda používá ve chvíli, kdy potřebuje zesílit ofenzivní tlak.

Pro Beauguela mluví bilance proti nedělnímu soupeři – trefil se v obou předchozích zápasech při výhrách 2:1. Na hřišti má ještě individuální motivaci – se třinácti góly se dělí o druhé místo ve střelecké tabulce, v minulosti několikrát zopakoval, že ho koruna pro ligového kanonýra obzvlášť láká. Soupeří i s aktuálním lídrem Václavem Jurečkou, který obstarává branky Slovácka.

Navíc může jít o rozlučku se západočeským dresem. Třicetiletý hráč v Plzni završuje čtvrtou sezonu a v létě mu vyprší kontrakt. K prodloužení smlouvy zatím nedošlo a aktuálně je pravděpodobnější varianta, že Beauguel si jako volný hráč vybere nový klub.

„Ať se stane cokoliv, je to můj poslední rok ve Viktorii. Chci odtud odejít. V Česku jsem měl hodně problémů s rasismem. Hlavně na sociálních sítích,” přiznal ve francouzském podcastu Space013 už na konci srpna.