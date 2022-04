Proč Hradec sejmul Slavii? Životní orgány fungují, mozkem kouč Koubek

Video se připravuje ... Nebyla to náhoda. Ani štěstí nehrálo roli. Vítězství Hradce Králové nad Slavií 4:3 v prvním kole nadstavby bylo podepřené výraznou herní i individuální kvalitou. Východočeši žijí svůj pohádkový příběh. Od rozpadu federace nikdy nebyli takto silní. Nikdy neskončili v první šestce. Všechny složky fotbalového organismu votroků fungují, vzájemně se doplňují, podporují. Kdyby jedna vypadla, mělo by to negativní důsledky. Deník Sport popisuje životní orgány v těle senzačního nováčka.

MOZEK Miroslav Koubek, trenér To on vymyslel Hradec v současné podobě. Fyzicky dokonalý, takticky sofistikovaný, otravný v napadání, důsledný v každé vteřině. Když se kouč krátce před druhým poločasem proti Slavii dozvěděl, že soupeř mění sestavu i rozestavení, okamžitě reagoval, hráče si svolal dokolečka k sobě a vymyslel protiplán. V sedmdesáti letech je plný energie a mladického elánu. Podle informací Sportu už jsou jednání o nové smlouvě ve finální fázi. Ladí se poslední detaily se šéfem klubu Richardem Juklem. Koubek zřejmě podepíše znovu na rok, gáže se mu však zvedne. Progres ve finančním ohodnocení si plným právem zaslouží. 1 O jeden rok by se mělo prodloužit trenérské angažmá Miroslava Koubka v Hradci Králové

SRDCE Jiří Sabou, sportovní ředitel Jestliže Koubek vymyslel Hradec, on zrealizoval minulé léto příchod trenérského barda. Šlo o trefu do černého a bravurní manažerské rozhodnutí, které se rodilo v silné nedůvěře okolí. Přesto si prosadil svou. Dalším plusem funkcionáře, jehož entuziasmus a nadšení do práce snad nemá hranic, jsou citlivé zásahy do kádru. Po postupu tým doplnil sice kosmeticky, ale nesmírně pečlivě. Příchody „no name“ hráčů Jakuba Klímy a Filipa Kubaly se postupem času ukázaly jako znamenitý tah. Navíc Sabou je neústupný obchodník. Hráče, o které je z logiky věci zájem, si náležité cení. V zimě necouvl Mladé Boleslavi s Vašulínem, odolal i četným nájezdům na Vlkanovu. V létě bude zase čelit výrazné poptávce. 5 Pátou sezonu je na východě Čech v pozici sportovního ředitele. Za tu dobu měnil trenéra jen jednou. A to ještě z vynucených důvodů. I to ukazuje na jeho výbornou práci. Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou • Foto FC Hradec Králové

DUŠE Adam Vlkanova, kapitán Mít takového kapitána by si přál každý klub. Oddaný fotbalu, maximálně zodpovědný za mužstvo, v kabině absolutně uznávaný i „radou starších“. Na bojišti jde v každém ohledu příkladem. Neexistuje, že by se na svoje povinnosti vybodnul. A to nejlepší na konec: s patnácti body (7 branek, 8 asistencí) patří Vlkanova mezi nejsilnější ofenzivní zvířata FORTUNA:LIGY. V bodování mu patří páté místo. Nezadá si s Almásim či Ewertonem. Téměř ve všech útočných ukazatelích patří do TOP 10 celé soutěže. 15 Se sedmi góly a osmi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem Hradce. Hradec Králové - Slavia: Dokonalý protiútok! Vlkanova prostřelil Koláře, 4:2 Video se připravuje ...

SVALY Jan Mejdr, hvězda týmu Spousta trenérů na něm může oči nechat. Chlapa s vyrýsovanou postavou, vytrvalostními předpoklady a kondičně dokonale připraveného prostě chcete mít při sobě. Poněkud neobroušeným fyzickým stylem hry připomíná Pavla Kadeřábka. Ve své první ligové sezoně nasbíral už sedm asistencí, přidal jednu branku. Není divu, že se pravý bek ocitl na seznamu vytipovaných posil plzeňské Viktorie. Zájem budou mít jistě i další týmy z horní poloviny tabulky. Jediná drobná výtka: výraznější představení zatím nepředvedl proti tuzemské svaté trojici Slavii, Spartě a Plzni. V nadstavbě však ještě možnosti mít bude. 29 Tolik přihrávek do gólové šance adresoval svým spoluhráčům. Nikdo z klubu nemá vyšší číslo. V lize patří v této statistice do nejlepší desítky. Hradec Králové - Olomouc: Vlkanova našel Mejdra, který se trefuje poprvé v sezoně Video se připravuje ...