Liga očima fanoušků: Pulkrab? Ve Slavii by ho nevítali. Čaroděj Staněk

Základní část FORTUNA:LIGY skončila a rozjela se nadstavba. Ve skupině o titul se o pořádný šok postaral Hradec Králové, který zdolal Slavii. Ve spojitosti se sešívanými se mluví, že by do jejich kádr mohl doplnit Matěj Pulkrab ze Sparty. Jak na to reagují fanoušcí z Edenu? Sparta porazila Baník, jehož fanoušci si navzdory porážce pochvalují nasazování mladých odchovanců. V bráně Viktorie čaroval Jindřich Staněk a útočná fáze Bohemians vyslyšela své fanoušky a dala také nějaké góly.

SLAVIA PRAHA Pulkrab by to měl u nás těžký S Hradcem to byl krásný fotbal, ale prohra hodně bolí. Šance na titul se kvůli tomu hodně snížily. Ale stále to máme ve svých rukou. Několik let si říkám, jak dokážeme obstát proti týmům, které se snaží hrát fotbal. Oproti Plzni a Spartě, které proti nám fotbal prostě hrát nebudou. A náhle dostaneme čtyři branky od Hradce. Výsledek je neomluvitelný a chyby v obraně velmi tristní. Ale musíme zápas hodit za hlavu a už vyhrát úplně všechno. Taktiku Plzně asi nebude těžké uhodnout, tak doufám, že trenéři konečně vymyslí na ten autobus taktiku. Médii se začala šířit zpráva, že trenéři mají zájem o Matěje Pulkraba. Myslím, že tohle fakt nevyjde. Sparta si ho nedá vzít. Pokud jde o nás fanoušky, neradi vítáme fotbalisty z druhé strany řeky. Jo, Hušbauer byla trochu legrace a hec vůči ACS, navíc my v té fázi takového hráče potřebovali. Stanciu nikdy sparťan nebyl, ale Pulkrab je jiný strop. Raději bych ho u nás neviděl, na druhou stranu česká liga je opravdu vybraná. V každém případě by to u nás měl hodně těžký… DAVID OCETNÍK. 44 let, AREA 114

SPARTA PRAHA Povinná výhra nad „mateřskou školou" Skutečně, trenérem Galáskem nastolená omlazovací kúra Baníku pokračovala i na Letné. Začali jsme dobře, Karabcova tyč jen zazvonila, ale trochu odzvonila i aktivitu. Když to nešlo nohou, musel LK 37 nastavit hlavu, abychom odcházeli do šaten s hubeným vedením. Adam si připsal 13. asistenci parádní dloubákovou přihrávkou. Po Haraslínově příchodu se hra zlepšila, což vyvrcholilo dvěma parádními brankami, z nichž zejména Čvančarova, který masírován a rdoušen Pokorným v poloze ležícího střelce hlavou zavěsil – paráda. Koncovku však bude muset ještě zlepšit. Nakonec přišla ekvilibristická vložka Heči, který, nevím proč, se snažil kopírovat brankaře Slavie. Po příštím vítězném utkání se těším, že místo konstatování našeho kapitána „byly tam dobré momenty", uslyším, že „náš permanentní tlak přinesl góly". A také to, že místo neadresných přihrávek budeme mít jenom ty nepřesné. Často diskutovaná nadstavba má opodstatnění, jak potvrdilo již první kolo, a lze předpokládat, že o další překvapení nebude nouze. MILOŠ KOLÁŘ. 71 let, FOTBALOVÝ DŮCHODCE

VIKTORIA PLZEŇ Gólman Staněk, to je čaroděj! Tak nadstavba je tady. Přijelo nevyzpytatelné Slovácko, s Petrželou je vždy nebezpečné, nevíme, jak to dopadne… V hledišti jen cca 7500 lidí, je vidět, že si to všichni nechávají až na konec. Jak na hřišti? Řekněme si, že to byl zajímavý a běhavý fotbal z obou stran. Faktem je, že v bráně u nás stál rozdílový muž – čaroděj Staněk. Hlavně díky němu máme všechny tři body, vychytal, co se dalo. Jo ještě Jean-David, ten to pro změnu vystřílel. Ale popravdě řečeno, v neděli by to opravdu nemuselo stačit. Jinak úchvatná bomba vybuchla až večer. Nekoukám na zápasy jiných, zvlášť Slavie ne, ale teď jsem udělal výjimku. Hradec hrál naprosto srdcem a jeho euforický výkon ukradl slávistům všechny body. Gratuluji mu – a hlavně panu Koubkovi. I když snad už to nezopakuje: kdyby hrál takhle za pár dní i s námi, tak nás taky zmačká jako papír od svačiny. V neděli budeme chytřejší. Je třeba odpornou sérii v chrámu hnusu a drahoty přerušit. Fakt nejvyšší čas. Tak ať už to vyjde! Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech je už snad navždy pryč! KOVI. 53 let, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE

BANÍK OSTRAVA Líbí se mi šance pro mladé hráče I když jsem tajně v koutku duše doufal ve výsledkové překvapení, prohra na Spartě mě bohužel nijak extra nepřekvapila. Domácí vyhráli zaslouženě. Statistiky pro nás nevyzněly nijak hrůzostrašně, držení míče bylo stejné, měli jsme čtyři střely na bránu. Co nám ale scházelo, a v tom byl oproti rudým největší rozdíl, byla kvalita a možná chybějící agresivita ve finální fázi. Nicméně jsem s příchodem nového trenéra Tomáše Galáska za krátký čas u týmu pozitivní změny zaznamenal. Za prvé jsme chtěli hrát kombinační fotbal po zemi. Neuchylovali jsme se k dlouhým nakopávaným míčům, což nás poslední dobou bohužel „zdobilo". A za druhé se mi líbí, a to ze všeho nejvíc, že dáváme šanci odchovancům. Starty Smékala, Jaroně nebo Šína jsou po letech dobrým signálem, že naše akademie, která by měla zásobovat A-tým mladými talenty, funguje. Tito mladíci mají před sebou ještě velkou porci práce, ale příležitost dostávají a je to jen na nich. Na Slovácku bych mladým šanci opětovně dal… DAVID LIVEČ. 40 let, VEDOUCÍ PRODEJE