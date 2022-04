Horejš se rozloučil s Dynamem: Turbulentní rok. Už fandí Jablonci

Záložník David Douděra rozhodl krátce před koncem střet jeho Mladé Boleslavi s Českými Budějovicemi ve skupině o umístění ve fotbalové lize. Vstřelil třetí branku ve dvou utkáních, tentokrát rozsekl výsledek na konečných 1:0. Proto České Budějovice balí sezonu. Kouč David Horejš si nyní vyklidí kancelář na stadionu Dynama a v nové sezoně podle všeho povede Jablonec.

Severočeši hrají o udržení. Budete jim hodně fandit?

„Budu, budu. Věřím, že se zachrání a také příští rok budu vést tým v první lize.“

Jaký byl závěrečný zápas? Byl jste nervózní, dojatý?

„Byl těžký… V Budějovicích jsme prožili krásné roky, nemáme se za co stydět, ale i já na sobě cítím, že potřebuju udělat krok dál.“

Můžete zhodnotit poslední rok?

„Ani jednou jsme nevyhráli venku, což jsme potvrdili i tady v Mladé Boleslavi. Jinak jsme odehráli nadstandardní sezonu. Až do konce jsme se prali o první šestku, což je obrovský úspěch. V zimě jsme prodali dva hráče, Basseyho a Talovjerova, za velké peníze, za rekordní sumy. Myslím, že jsme z Dynama udělali dobrou značku. Přeju si, aby to tak bylo dál. Hodně jsem tady prožil.“

V posledních měsících však byly v klubu i třenice. Skončil například váš velký kamarád Tomáš Sivok. Ovlivnilo vás to?

„Nebylo to nic lehkého, byly tam turbulentní věci. Na začátku sezony odešel manažer Martin Vozábal, po druhém jarním kole Tomáš Sivok. Hodně nás to poznamenalo. Do té doby všechno fungovalo skvěle, pak nastala tahle věc. Jsem rád, že jsme to zvládli. Po zápase s Hradcem, právě tady v Boleslavi, kdy nám Tomáš Sivok v kabině oznámil, že končí, jsme seděli a řekli jsme si, že budeme řešit jen věci, co můžeme ovlivnit. Myslím, že jsme i proto dali tým dokupy. Něčím jsme si prošli, ale pořád jsme drželi jeden provaz.“

S Boleslaví jste ve skupině o umístění dvakrát padli. Zaslouženě?

„Určitě jsme tentokrát odehráli lepší utkání než před týdnem. Bohužel jsme ale neměli kvalitu v poslední třetině hřiště. Nebylo tam dobré řešení, ztráceli jsme laciné míče. Nemohli jsme myslet na postup, Boleslav byla produktivnější.“

Navíc jste jí vlastně darovali rozhodující gól chybou gólmana Šípoše, že?

„To byl dal i já. (směje se) My víme, že potřebujeme vstřelit branku a místo toho, abychom hráli rychle nahoru, přihráváme si po brankové čáře. Někdy hrajeme venku až na moc velké riziko. Byl bych rád, kdyby někdo takhle nabídl gól nám.“