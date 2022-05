Fotbalová nekultura pod palbou. Šádek musí jít příkladem, říká Šmicer

Závěr duelu v Edenu kromě dvou gólů z penalt moc fotbalových věcí nenabídl. Spíš se řešilo všechno možné, jen ne samotná hra. Může se tohle změnit? Nad tím se zamyslel fotbalový redaktor deníku Sport Jan Podroužek: „Mám o to obavu, protože tohle nekulturní nastavení vychází už od samotných představitelů klubů. To, co vlastně dávají fanouškům najevo, ti k tomu pak snadno inklinují. Protože těmto lidem fandí. Pak se celý stadion sjednotí do jedné velké nekultury a nikdo proti tomu vlastně nevystupuje. Právě tihle činovníci klubu musí jít jako první příkladem.“

„Za mě nadávání a pořvávání směrem k hráčům je normální. Ale házet předměty na hřiště, to v pořádku není,“ nabídl pohled hradecký kapitán Adam Vlkanova. „Rozumím všem emocím, které na fotbale jsou, a to, co se tam dělo, je součástí nenávisti mezi Slavií a Plzní. Ale Adolf Šádek reprezentuje český fotbal. My chceme fotbalové prostředí změnit a on by měl jít příkladem,“ přidal se Vladimír Šmicer.

Ve druhém poločase souboje Slavie s Plzní byl míč ve hře jen patnáct minut. „V Anglii bijí na poplach, protože zjistili, že se tam v průměru hraje 51 minut čistého času. A já se ptám, co s tím děláme my?“ přemítal Podroužek.

„UEFA říkala, že by chtěla zavést třicet minut čistého herního času na poločas, to by se zápas Slavie s Plzní hrál čtyři hodiny,“ smál Šmicer. „Určitě jsou týmy, které by chtěly hrát víc a unavit soupeře. Jenže jsou i takové, které mají hru postavenou na zdržování,“ poznamenal Vlkanova.

Emoce v Edenu: penalty, hádky, vyloučený Köstl i divoký Šádek Video se připravuje ...

Experti o šlágru: První penalta ano, druhá ne. Slavia působí nervózněji Video se připravuje ...