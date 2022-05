LIMBOVA ŠAJTLE: Co jsem zažil na Slavii. Plivanec zezadu, pak ta ostuda...

Nedělní šlágr druhého kola nadstavby FORTUNA:LIGY mezi Slavií a Plzní vyvolal spousty vášní. Dvě odpískané penalty a konečná remíza 1:1 doprovázely strkanice mezi hráči, realizačními týmy i lidmi na stadionu. David Limberský v rámci svého pořadu LIMBOVA ŠAJTLE popsal, co se dělo na tribunách v Edenu, kde na něj plivnul jeden z domácích příznivců. Na tenisových kurtech I. ČLTK Plzeň také ukáže, jak mu to jde s raketou a koho by rád vyzval na zápas.

Server iSport.cz už v pondělí ráno informoval o tom, že do potyčky ve VIP sektoru na tribuně v Edenu se zapletl také David Limberský , někdejší plzeňská ikona. A stále muž, který v táboru soupeře vyvolává spousty emocí. Co přesně se stalo, popisuje ve svém pravidelném pořadu na iSport.cz Limbova šajtle.

„Nějaký fanoušek na mě srabsky zezadu plivnul, já se otočil a dvakrát do něj žďuchl. Potom ho vyvedli, to bylo všechno. Ta kauza je moc nafouklá. Jak vidíte, mě se fakt nic nestalo,“ říká Limberský a do kamer iSport TV a ukazuje, že návštěvu Edenu ustál bez viditelných zranění.

Rozebírá velký šlágr, v němž remíza 1:1 v boji o titul výrazně pomohla hostující Viktorii. „Bod z Edenu je naprosto skvělý. Kluci hráli výborně, Slavii nepustili do velké šance. Hlavně to mají ve vlastních rukách, já jim věřím,“ říká bývalý reprezentant a západočeská ikona.

Pokud Viktoria vyhraje zbývající tři zápasy v nadstavbě (se Spartou, proti Hradci a proti Baníku), stane se mistrem. Západočeši aktuálně drží dvoubodový náskok na čele ligové tabulky.

Více než sportovní rovina se po zápase řeší vyhrocené chování v závěru zápasu. Plzeňští hráči po vyrovnání na 1:1 schytali pivní sprchu, vzduchem létaly zavřené PET lahve házené z VIP prostor tribun. Majitel západočeského klubu Adolf Šádek na nadávky a házené předměty z publika reagoval zdviženým prostředníčkem.

„Do sportu tohle nepatří. Na druhou stranu daleko horší je to, jak se chovali slávističtí fanoušci a hlavně jejich střídačka. To bylo něco,“ naráží Limberský na vyhrocené jednání domácího realizačního týmu. „Blázen Houštecký? Co k tomu říct. Jeho chování je hrozné, je to ostuda celé Slavie, že mu to umožňují. Jde i o vizitku trenéra Trpišovského, jak se lidé na slávistické lavičce chovají,“ nelíbí se mu.

Šestý díl Limbovy šajtle se natáčel v úterý na tenisových kurtech I. ČLTK Plzeň nedaleko fotbalové Doosan Areny. Limberský mimo jiné ukáže, jakým je tenistou, jeho umění s raketou okomentuje i jeho aktuální trenér třetiligových Domažlic a velký kamarád Pavel Vaigl. Prozradí, jak dlouho tenis trénuje, koho by rád vyzval a s jakou bývalou hráčkou by si rád zahrál.

