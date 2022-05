Zahraniční kouč? Posledně do Sparty přivedl půlku Evropy, líčil Šmicer

Do konce skupiny o titul v nadstavbě FORTUNA:LIGY zbývá odehrát poslední dvě kola a Spartu v nich povede dosavadní kouč strahovské rezervy Michal Horňák. „Čekal jsem, že Pavel Vrba dostane víc času. Sparta nastavila nějakou vizi a začala přestavbu, ale to se během dvou let neudělá,“ přemítal Šmicer. „Nevím, jaké jsou vztahy mezi vedením, Pavlem a hráči. Pro mě je to kvalitní trenér a myslel jsem, že mu dají víc prostoru.“

Názor nabídl i další host Luboš Kozel. „Jsem zvědavý, kdo přijde. Obecně je pravda, že v Česku není trpělivost s trenéry. Ale když se podíváte, kolik Sparta loni ztrácela na první místo, dvacet bodů tuším? Teď to bylo před zápasem v Plzni šest. Navíc jsou ve finále poháru. Možná, kdyby ve Slovácku nebyla průtrž mračen a vyhrálo se, situace by byla jiná. Jenže osud to napsal takhle,“ řekl současný kouč Liberce.

„Stejně ho podezírám, že to měl promyšlené, aby stihl Limbovu rozlučku,“ odlehčil téma Petr Švancara. Finále poháru se totiž odložilo na 18. května a o den dřív si naplánoval rozlučku s kariérou David Limberský.

Vrba končí ve Spartě. Překonal trauma v Evropě a proti Slavii, pak už tým neposunul dál Video se připravuje ...

Když se Švancara na rovinu ptal Kozla, jak to bylo s jeho koncem v Baníku, odpověděl následovně: „To je jednoduché. Nejsou výsledky, první na řadě je trenér. Tak jsem šel.“

Když došlo na téma příštího trenéra Sparty, slovo si vzal Šmicer: „Nevím, jak Sparta vůbec přemýšlí. Jako máme dobrý tým, ale kouč je špatný? Tak to na mě působí. Ale kádr má skoro furt stejný. Jestli si myslí, že přijde nový trenér a změní se to, nevím no. Nechal bych Vrbu a dal mu čas, aby si vybudoval tým.“

O zahraniční cestě v podobě Herrlicha, o kterém jako první informoval iSport.cz, není přesvědčen. „Když tam byl posledně Stramaccioni, dostal volnou ruku, přivedl půlku Evropy a pak se jich Sparta pět let zbavovala,“ nabídl pohled Šmicer. „Ale uvidíme. Heika moc neznám. Bude záležet, jakou dostane volnost na přestupovém trhu. Jestli si koupí své hráče, nebo bude muset pracovat s tím, co má,“ dodal.