LIMBOVA ŠAJTLE: Kluci z Hradce na Slavii nepatří. Vrbu beru na pivo

Viktoria Plzeň ve třetím kole nadstavby FORTUNA:LIGY rozmetla doma Spartu 3:0, což znamenalo předčasný konec Pavla Vrby na letenské střídačce. „Ještě určitě dostane nějaké dobré angažmá,“ komentuje dění na českých trávnících explzeňský obránce David Limberský ve svém pořadu LIMBOVA ŠAJTLE, který natáčí pro iSport.cz. Díl vznikal na 33. základní škole Terezie Brzkové v Plzni, kam Limberský chodil a kde jsou v současnosti jako žáci dvě jeho děti Natálie a David. Co na západočeskou ikonu prozradila jeho dcera?

Hodně vzruchu nadělala přítomnost opor Hradce Králové ve VIP prostorech Slavie během utkání se Slováckem. Kapitán „votroků“ Adam Vlkanova a další klíčový hráč Jan Mejdr jsou v hledáčku vršovického klubu, nicméně sezona stále probíhá a jsou pod smlouvou v Hradci. K jednání se Slavií zatím neměli od Hradce svolení.

„Nelíbí se mi, že se pohybují ve VIP prostorách Slavie, když probíhá nadstavba. Kluci, je to neetické. Soustřeďte se na sebe, nejezděte tam, kam nemáte a kam nepatříte,“ vzkazuje Limberský hráčům, kteří nabrali na jaře výtečnou formu.

Éru ve Spartě uzavřel Pavel Vrba , jehož stálo místo jasná porážka v Plzni, kde domácí vyhráli 3:0. „Něco končí, něco začíná. Mně to samozřejmě nevadí. Přeji trenérovi hodně zdraví, on ještě určitě dostane nějaké dobré angažmá,“ říká Limberský s tím, že zve úspěšného kouče na svou blížící se rozlučku do Doosan Areny a zve ho na pivo.

Dlouholetá plzeňská ikona se zastavila u chování sparťanského záložníka Ladislava Krejčího mladšího, který v utkání proti Plzni dostal červenou. „Krejčí není špatný fotbalista, ale měl by se věnovat hře a na to, jak je mladý, by si neměl moc otvírat pusu. Takže raději hraj na hřišti a nekecej,“ apeluje.

V boji o záchranu přeje Zlínu, který se díky úterní remíze proti Pardubicím už definitivně udržel. „Držím jim palce, mám tam bývalé spoluhráče Prochyho (Václava Procházku) a Filouse (Martina Filla), ale nesmíte se dávat mastňáky,“ nabádá Limberský, aby se zlínští hráči vyhnuli zbytečným chybám.

Nový díl Limbovy šajtle se natáčel v prostorách 33. základní školy Terezie Brzkové v Plzni. Limberský, podobně jako další sportovní ikony města Petr Čech , Vladmír Darida , Kateřina Emmons , zde chodil do školy a aktuálně jsou zde žáky jeho dvě děti David a Natálka. Co na kamery prozradila jeho dcera?

Co ještě zazní v pořadu LIMBOVA ŠAJTLE

jaký byl Limberský student?

co o něm prozradila jeho dcera?

kdo je umělcem kola?

jak vzpomíná na klíčové zápasy o titul?



