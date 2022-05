Laštůvka: Slavia si pos**** sezonu stejně jako my. Chtěl jsem do pohárů

Překvapuje vás to?

„Moc jsem tabulku nesledoval, soustředil jsem se spíš na sebe. Když jsme ztratili možnost pohárové Evropy, bylo mi upřímně jedno, jak to tam nahoře vypadá. Pro mě bylo důležité, aby Baník v nadstavbě nic nevypustil, to bych nedopustil. Ale ano, překvapuje mě to. Slavia má asi lepší mužstvo, navíc by při vší úctě k Plzni asi udělala větší úspěch v Evropě, ale posrala si sezonu stejně jako my. Uvidíme, co s Viktorií bude dál – co majitel, posily, prodeje a tak dále.“

Po prohře se Slováckem jste prohlásil, že Baník skončí před ním, ale nepovedlo se...

„Protože jsme nezvládli Karvinou, Teplice... Co jsem měl říct? Byl by alibismus říkat, že nechceme hrát poháry. Blbost, navíc jsme měli i nějaký náskok. Zpětně si možná můžeme říct, že páté místo bylo maximem, ale štve nás to. Máme na víc, musíme se ponaučit. Vůbec nemá smysl říkat, že Slovácko je sehrané, má dlouho trenéra a málo změn. My jsme si to prohráli zbytečnými ztrátami.“

Řešíte v kabině blížící se příchod trenéra Pavla Hapala?

„My nic nevíme, jde to mimo nás. Musíme trénovat, zbytek necháme na vedení. Každý by si měl hlavně uvědomit, co znamená Baník. Jakou má klub historii a jak ho fanoušci milují. Vyžaduje se maximální bojovnost. A trenér? Občas to v kabině možná někdo zmíní, sem tam se pobavíme, ale to je vše. Já už mám svůj věk, chtěl bych spíš konečně zažít úspěch a hrát s Baníkem poháry.“

Karviná, odkud pocházíte, nicméně nebude hrát ani první ligu...

„Narodil jsem se tam, jsem Karviňák. Začal jsem tam s fotbalem, dlouho tam hrál a po návratu z Ukrajiny tam byl znovu. Štve mě to. Mají krásný stadion a to by měl být základ pro všechny, kdo chce hrát první ligu. Furt se díváme kolem, hrajeme play off jak v Holandsku nebo kde, ale stadiony nikdo neřeší. Ať se na mě nikdo nezlobí, to přece musí být podmínka postupu.“