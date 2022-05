Dočkala bych přemlouval, říká Rada. Servíruje lahůdky jako hokejista Krejčí

Třiatřicet. Kristova léta znamenají konec profesionální kariéry, jak si to naplánoval a oznámil sparťanský kapitán Bořek Dočkal. Mimořádný záložník budící rozporuplné reakce se už také při zápase se Slováckem rozloučil s Letnou. „Pro Spartu i český fotbal je škoda, že končí. Ještě dva tři roky by měl na hřišti co dát. Snažil bych se ho přesvědčit,“ říká ve speciálním videorozhovoru zkušený trenér Petr Rada, jenž středopolaře poznal při společném působení ve Slovanu Liberec. Dočkal je podle něho ze stejné sorty výjimečných hráčů dávajících hře myšlenku, která je rychlejší než jejich nohy. A nachází i zajímavé přirovnání – k hokejovému útočníkovi Davidu Krejčímu.

Když Rada o Dočkalovi mluví, má před očima vzor jiného záložníka Marka Matějovského, jenž rovněž prošel Spartou – a v lize válí ještě ve čtyřiceti. Byť ne každý zápas, jeho role ubrala na textu, ale stále v ní má co říct. Jenže všeobecně panují pochybnosti o tom, že by Dočkal podobnou úlohu přijal. Ostatně, Sparta pro něho ani takovou možnost nechystala, s prodloužením smlouvy nepočítala. „Cítím, že bych nebyl na hřišti tak platný, a nechtěl jsem si zvykat na něco jiného,“ prohlásil sám Dočkal. „Mnohem líp se mi bude žít s pocitem, že jsem skončil možná o dva tři roky dřív, než abych končil o rok později,“ dodal.

Rada to respektuje, přesto mu to ale nedá. „On by si zvyknul. Ale musíte s ním mluvit, trošku ho přitáhnout. Jde o takový tátovský přístup,“ říká. Jakkoli je evidentní, že bývalý reprezentant už nestíhá na mezinárodní úrovni nebo v utkáních s domácími špičkovými soupeři, podle impulzivního kouče by stále uplatnil jiné zbraně. „Třeba nemá rychlost, ale kvalitu a myšlenku, která je někdy rychlejší, než když běžíte,“ usmívá se. „Budu mluvit do větru, ale kdybych měl někde angažmá, ještě bych ho zkusil přemluvit.“

V souvislosti s Dočkalovým herním stylem Rada zmíní taková esa fotbalové historie jako Antonína Panenku, Ladislava Vízka či Jana Bergera – a překvapivě zabrousí i do hokeje. Se zvědavostí a pozorně totiž sledoval domácí comeback šestatřicetiletého útočníka Davida Krejčího , který patřil mezi hvězdy Bostonu v NHL a loni se objevil na Hané. „Věděl jsem, že Olomouc hraje extraligu, ale jak se Krejčí vrátil, sledoval jsem každý zápas,“ prozrazuje. A nejen to. „Kolikrát jsem si nahrál a pouštěl jeho přihrávky, říkal jsem si: To není možný, že se to hráči zrodí v hlavě. To je lahůdka!“

Podobné pocity v něm prý klíčily při sledování Dočkalových akcí. „Je to škoda,“ opakuje Rada na téma uzavření kariéry. I on však tuší, že muž s číslem deset na zádech nepatří mezi hráče, kteří by své slovo brali zpět. „Jak ho znám, je rozhodnutý pevně.“

Co také padlo ve videorozhovoru s Petrem Radou o Bořku Dočkalovi

...o tom, zda je pozitivní lídr

„Musí ho pročíhnout, než ho poznáte, není to zlý kluk. Potřebuje speciální komunikaci, v tom je malinko složitější.“

...o působení na spoluhráče

„Já když jsem začínal a dal blbej centr, mohl bych skončit s fotbalem. Nehoda a Vízek mi říkali: Pojď sem, jak ty můžeš hrát ligu?!“

...o tom, že získal se Spartou jediný titul

„Neřekl bych, že Bořek stejně jako Marek Matějovský ve Spartě nesplnil úkol. Jde i o to, jestli byli dobří i hráči okolo...“

...o uplatnění jeho stylu v jiném týmu

„Kdyby byl Dočkal v Plzni, možná by hrál každý zápas. Je to podobný typ, jako byl Pavel Horváth .“