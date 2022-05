Mistři z Plzně očima Limberského: Kdo řve, kdo zhubl a komu věští cizinu

Video se připravuje ... Hlavní rysy mistrovské plzeňské party? Zaťatost, pracovitost, zodpovědnost. Na hřišti „hrabání“ jeden za druhého. Kdo základní atributy nesplňoval, nehrál. Bez milosti. Jací jsou hráči sedící v kabině českých šampionů? Bývalé parťáky rozebírá pro deník Sport David Limberský, majitel pěti ligových titulů a západočeská ikona.

Jindřich STANĚK (26 let) Přezdívka: Jindřišek Brankář, 28 zápasů, 2490 minut, 14 nul „Nic nechytil, Plzeň nepodržel (smích). Takovou sezonu ještě žádný gólman v klubové historii neměl. Když si vzpomenu na zápasy proti Budějovicím nebo v nadstavbě se Slováckem, co tam vychytal... Neudělal větší chybu, momentálně nejlepší český gólman. Má rád plzeňské pivo."

Aleš HRUŠKA (36) Přezdívka: Hrušoun Brankář, 6 zápasů, 540 minut, 2 nuly „Taky výborný gólman, má skvělou rozehrávku nohama. Ale teď se do brány moc nedostal, ve Staňkovi měla Plzeň jasnou jedničku. V kabině je to velká osobnost, stará se o týmovou kasu. Dobrý parťák, je moc důležité, že gólmani v Plzni drží pohromadě. "

Marián TVRDOŇ (27) Přezdívka: Mára Brankář, 1 zápas, 30 minut „S Hrušounem se střídali o post dvojky a trojky, do brány se dostal jen jednou. Také je to výborný, navíc vysoký gólman. Určitě má před sebou velkou budoucnost."

Lukáš HEJDA (32) Přezdívka: Hejdys Obránce, 29 zápasů, 2610 minut, 5 gólů „Klidná, tichá síla. Podává strašně moc vyrovnané výkony, což je jeho největší přednost. Pořád si drží vysoký standard, který si pokaždé odehraje, to je až neuvěřitelné. Do toho hrozí ze standardních situací a ještě dává góly. Správný kapitán, odehrál životní sezonu."

Libor HOLÍK (24) Přezdívka: Holas, Holda Obránce, 11 zápasů, 531 minut „Přišel do Plzně a hned šel do druhé půle v Českých Budějovicích, kde to odehrál super. Když naskočil, nezklamal a do budoucna může být pro Plzeň naprosto skvělý. Uvidíme, jestli zůstane, ale já bych si to přál. Je to mladý, fyzicky výborný hráč, nebojí se jít do kličky."

Filip KAŠA (28) Přezdívka: Kašmen Obránce, 19 zápasů, 1203 minut, 1 gól „Před zraněním měl formu, nastupoval hodně, nakoukl i do reprezentace. Ač to lidi moc neví, jde možná o vůbec nejrychlejšího hráče v týmu. Když bylo potřeba uhlídat rychlého útočníka, on ho vždycky doběhl a pokryl. Snaží se vyjíždět s balonem a hrát konstruktivně."

Luděk PERNICA (31) Přezdívka: Perňa Obránce, 23 zápasů, 1343 minut, 1+2 „Má také vyrovnanou výkonnost, když naskočil, byl naprosto skvělý. V závěru hrál i na pozici šestky, zvládal to výborně pozičně, dobře vystupoval. Zkušený lídr týmu, který na rozdíl od Hejdyse hodně řve. Moc důležitý stmelovač kabiny. Jsme rádi, že ho v Plzni máme."

Radim ŘEZNÍK (33) Přezdívka: Řezňa Obránce, 23 zápasů, 1623 minut, 4+3 „Takové zmrtvýchvstání. Před sezonou bylo skoro jasné, že půjde pryč, trénoval individuálně. Ale Plzeň si ho stáhla zpátky, on chytil druhou mízu. Odehrál hodně kvalitních zápasů, nahrával i dával góly. Věřím, že v Plzni bude pokračovat, ještě má pár krásných let před sebou."

Eduardo SANTOS (24) Přezdívka: Eda Obránce, 9 zápasů, 804 minut, 0+1 „Obrovské překvapení. Myslel jsem, že půjde jen o doplnění kádru, takový třetí nebo čtvrtý stoper. Ale vypracoval si silnou pozici. Hraje výborně pozičně, rychlostně, technicky. Je to divné, ale asi nemá žádný nedostatek. Snad v Plzni vydrží, všichni čtyři stopery hrají výborně."

Milan HAVEL (27) Přezdívka: Havlis Obránce, 30 zápasů, 2579 minut, 5+1 „Zastoupil mě se vším všudy, navíc byl bodově hodně produktivní, dával góly i nahrával. Piloval lajnu, měl hodně zápasů, kdy hrál výborně jako tahoun týmu. Jsem za něj moc rád, přeju mu, ať seká takové sezony dál, má hodně úspěchů a ještě se víc prosadí v reprezentaci. Má na to."

Pavel BUCHA (24) Přezdívka: Buchič Záložník, 30 zápasů, 2470 minut, 3+3 „Takový čmeláček, co všechno olétá. Je vepředu i vzadu, hodně důrazný, spojka mezi zálohou a obranou. Stal se z něj velkej kluk, má výbornou střelu a správný akční rádius. Neobroušený diamant, věřím, že výkonnostně půjde ještě nahoru."

Lukáš KALVACH (26) Přezdívka: Kalvy Záložník, 26 zápasů, 2197 minut, 0+7 „Nejlepší šestka v celé lize. Hodě skromný kluk, na hřišti všechno vidí, dává krásné křižné balony. Vidí hru podobně jako Horvi, akorát je trošku defenzivnější. Umí dobře bránit, vystupovat, maká celý zápas. Z Kalviho jsem naprosto nadšený, určitě ho čeká hodně velké zahraniční angažmá."

Jan SÝKORA (28) Přezdívka: Syky Záložník, 28 zápasů, 2135 minut, 4+6 „Úplně v oblibě jsem ho neměl, pak si mě získal, když dal gól Spartě, jak Plzeň doma vyhrála 3:2. Od té doby byl pořád v základní sestavě. Hodně toho oběhal, obětoval se pro tým a byl produktivní. Má za sebou vydařenou sezonu, je u něj otazník, zda bude v Plzni pokračovat."

Aleš ČERMÁK (27) Přezdívka: Čermus Záložník, 21 zápasů, 889 minut, 0+1 „Skvělý fotbalista, leváček, výborně se s ním kombinuje. Určitě mu chybí čísla, góly a nahrávky. Ale když nastoupil, odehrál si svůj standard. Je to super kluk, hodný, nekonfliktní. Málo ztrácí balony, je na něm vidět Bílčusův (trenérův) rukopis, že makal dozadu i dopředu."

Pavel ŠULC (21) Přezdívka: Šulcík Záložník, 26 zápasů, 936 minut, 1+1 „Šulcík, no… (smích) Je to mladý, perspektivní hráč. Ale všude říkám, že by měl zapracovat na koncovce. Kdyby proměňoval jen půlku šancí, do kterých se dostává, v Plzni by byl za hvězdu. Je potřeba asi zapracovat na hlavě, aby to proměňoval. Snad to bude příští sezonu ještě lepší."

Jhon MOSQUERA (32) Přezdívka: Mosqi Záložník, 32 zápasů, 2495 minut, 7+6 „Na začátku jsem mu vůbec nevěřil. Příjemně mě překvapil, jaký je to makáč, v sezoně prohrál tak dvě hlavičky. Bojoval pro tým, létal nahoru dolů. Bylo vidět, že do toho dává srdce, to je mi hodně sympatické. Měl i produktivitu, jeden z klíčových hráčů sezony."

Jan KOPIC (31) Přezdívka: Kopi Záložník, 1785 minut, 5+3 „Slyšel jsem, že zhubl nějaká čtyři kila. Na konci sezony to byl opravdový tahoun. Za celou jeho kariéru jsem neviděl, že by takhle sprintoval dozadu a bojoval jako lev. To mě u Honzíka až dojímalo. Vždycky udělal nadstavbu nahoru, ale pak rozhazoval rukama a nechtělo se mu vracet."

Miroslav KÁČER (26) Přezdívka: Kačka Záložník, 14 zápasů, 465 minut, 1+1 „Hodnej kluk ze Slovenska, takový buldok. Maká, dře, skluzuje, sprintuje, má skvělou střelu. Dal krásný gól na Bohemce a Plzeň tam vyhrála 2:1. Poctivý kluk, má to ve velké konkurenci hodně těžké, ale když naskočí, výkony také odvede. Uvidíme, co s ním bude dál."

Roman POTOČNÝ (31) Přezdívka: Potok Záložník, 2 zápasy, 20 minut, 0+0 „Má vynikající levačku, asi nikdo nekopne roh v Plzni lépe. Nedostal moc šancí, ale co mám zprávy, tak do party a týmu zapadl skvěle, byl hodně oblíbený. Dělal dobrou náladu a je s ním sranda, takoví hráči jsou také je důležití."

Jean-David BEAUGUEL (30) Přezdívka: Bogy Útočník, 32 zápasů, 2170 minut, 18+4 „Samé superlativy, měl sezonu snů. Snajpr, vytvořil v Plzni gólový rekord. Nešlo o žádné branky na tři, čtyři nula do prázdné, ale rozhodoval zápasy. Přeju mu skvělé zahraniční angažmá, v Plzni odvedl své. Skvělý kluk, srdcař, to se mi moc líbilo. Udržel balony, produktivní i týmový."

Tomáš CHORÝ (27) Přezdívka: Choras Útočník, 1414 minut, 6+3 „Válečník a srdcař, který nic nevypustí. Jako obránce bych na něj hrát nechtěl, k němu se vůbec nejde dostat. Na jaře dal plno důležitých gólů. Sedli si s Bogym, hodně se skamarádili a vzájemně se podporovali, to se mi také moc líbilo. V kabině se stará o muziku."

Matej TRUSA (21) Přezdívka: Trusič Útočník, 7 zápasů, 97 minut, 0+1 „Mladý kluk ze Slovenska, má pohyb na vysoké úrovni, Nedostal tolik šancí, ale cením ho za to, jak vlétl na Slavii do pokutového území a vybojoval pro Plzeň bod. Skvělý, zářný moment pro něj, určitě mu v další sezoně budou minuty přibývat."

Michal BÍLEK (57) Přezdívka: Bílčus Trenér „Mám ho moc rád, měl velký podíl na mé kariéře. Umí si získat kabinu, je lidský, na nic si nehraje. Co neodpustí, je nasazení, bojovnost. Jak on říká, hrabání doz

Pavel HORVÁTH (47) Přezdívka: Horvi Asistent trenéra „S Bílkem si sedli, také se znají dlouho. Bílek vnímá fotbal hlavně přes poctivost, makačku na hřišti, Horvi to vidí dopředu a chystá standardky. Výborně se v tom doplňují, mají tím vyváženou obranu, ofenzivu i další herní činnosti.“ Emoce z Plzně. Ostrá hra, domácí radost i zdrcená Sparta Video se připravuje ...

Marek BAKOŠ (39) Přezdívka: Baky Asistent trenéra „Na všem se z hlediska trenérské činnosti také podílí. Zůstává dlouho na stadionu, tráví tam opravdu moc času, sleduje různá videa. Celkově největší prověrka pro celý trenérský tým nastane v létě v pohárech, ale věřím, že to zvládnou. Je vidět, že tým má konečně ducha jako za dob největší slávy.“ Emotivní Bakošovo loučení. Na tiskovce v Plzni plakal i Horváth Video se připravuje ...

Matúš KOZÁČIK (39) Přezdívka: Koza Trenér brankářů „Jeho práce se odráží na pohodě tří, čtyř gólmanů, co v Plzni momentálně jsou. Je to Kozova práce, dělá to hodně dobře. Trenér brankářů není moc vidět, ale on musí brankáře dostat každý den do rovnováhy. Jindru vždycky na zápas nachystal, i pro něj šlo o vynikající sezonu.“ Plzeň - Olomouc: Slzy na krajíčku, s kariérou se rozloučili Bakoš a Kolář Video se připravuje ...