Společnost HK 1905 nabízí za hradecký klub 50 milionů. Komplikace? Proti je hnutí ANO
V úterý se v Hradci Králové čeká velké politické drama. Na magistrátu města se bude hlasovat o prodeji fotbalového klubu do rukou pětihlavého sdružení Fotbal HK 1905 zastoupené mimo jiné Ivo Ulichem, Pavlem Nedvědem a jedním z nejbohatších Čechů Ondřejem Tomkem. Co se ještě před pár dny považovalo za dojednané, se mění po vystoupení zastupitelského klubu ANO, které bude hlasovat proti prodeji. Důvod? Cena. „Nedá se to nazvat prodejem klubu, ale darováním klubu,“ odpálil bombu Denis Doksanský, člen odbojné partaje.
Je to pár dnů, co se vyjednávací tým města, který je stoprocentním vlastníkem FC Hradec Králové, pyšnil domluvou s Ulichem a spol. Primátorka Pavlína Springerová veřejnosti tlumočila shodu na klíčových parametrech jedné z nejsledovanějších transakcí v historii města. Fotbal HK nabídl za odkup prvoligového, přesněji řečeno balíku 89 procent akcií, sumu 50,172 milionu korun, která zahrnuje i 10,172 milionu nerozděleného zisku z minulých let. Městu má zůstat jedenáctiprocentní podíl.
Skupina investorů následně prostřednictvím deníku Sport zveřejnila detaily ze dlouhavého vyjednávání, zároveň odtajnila, že během následujících pěti let investuje do klubu minimální částku ve výši čtvrt miliardy korun.
Opozice je proti
Pro zastupitele z ANO 2011 je to však málo. Jako červený hadr na býka pak působí prodejní cena. „Veřejnost právem očekává, že město Hradec Králové nebude v budoucnu platit desítky milionů za provoz klubu. Ovšem nabízené podmínky nic takového neobsahují. Reálně se nový vlastník nezavazuje k investicím do klubu, naopak se město zavazuje, že několik dalších let bude platit padesát milionů korun na provoz, byť do mládeže,“ rozčiluje se Denis Doksanský ve videu na sociální síti Facebook.
„Nabízená cena zásadně neodpovídá tomu, za které byl prodán podle kuloárních informací klub v Pardubicích. Údajně za sto milionů a dalších 70 milionů bylo obratem vloženo na nákup hráčů. Něco takového zde nemáme, proto si myslíme, že nejde o výhodné podmínky pro město ani pro rozvoj klubu. Za těchto podmínek prodej nepodpoříme.“
Redakce zjišťovala, za jakých podmínek byly prodány FK Pardubice miliardáři Karlu Pražákovi zastoupené investiční skupinou Kaprain. A celkem se shodují s Doksanským. Zdroje uvádí kupní cenu mezi 100-120 miliony korun a okamžitou investici do kádru ve výši zhruba šedesáti milionů.
V úterý může jít o extrémně vypjaté jednání zastupitelstva. Všichni členové měli kvůli prodeji speciální mítink, kde byli seznámeni s veškerými detaily. Pokud by se na zadní postavili jen členové ANO, prodej klubu to nijak neohrozí.
Rozložení sil v zastupitelstvu je následující: hradeckou koalici tvoří čtyři subjekty, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů a většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. V úterý půjde o to, zda celá koalice včetně přeběhlíků bude hlasovat v jednom šiku. „To je ale otázka,“ napsal redakci neurčitě jeden ze zastupitelů.
Ke schválení prodeje je třeba nadpoloviční většiny přítomných zastupitelů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu