Proč pohádka jménem Sunderland nekončí. Kandidát na sestup šokuje, utrácení se vyplácí
Po více než osmi letech se Sunderland po hodně klikaté cestě vrátil zpátky do Premier League. Historický klub s velkou fanouškovskou základnou se po euforii z úspěšného play-off okamžitě zařadil do role největšího favorita na sestup zpět do Championship. Jenže zatím je situace úplně opačná. „Černé kočky“ se sluní na příčkách zaručujících Ligu mistrů a po devíti kolech mají dokonce víc bodů než Leicester v mistrovské sezoně 2015/16. „Nálada v klubu je skvělá. Je to úchvatné,“ raduje se kouč Régis Le Bris.
Od založení klubu strávil Sunderland s jedinou výjimkou každou sezonu v první nebo druhé nejvyšší soutěži anglické kopané. Až v ročníku 2017/18 přijel štáb společnosti Netflix a začal o červeno-bílém klubu ze skromného města na severu Anglie natáčet dokumentární seriál Sunderland 'Til I Die.
Z prvních dvou sérií se i vinou tragického sestupu giganta do třetí divize stal obrovský hit. V League One se klub plácal dlouhé čtyři roky, než na třetí pokus konečně přešel přes zrádné play-off o patro výš. Tento úspěch znovu zachytily kamery Netflixu a třetí sérií o postupu do Championship slavná sága končí.
To je možná trochu škoda, protože aktuální vývoj má pohádkové pokračování. Na obrazovkách by to možná působilo až přehnaně romanticky. Takhle pozitivně to přece nemohlo dopadnout.
Ale ano, mohlo.
Sunderland úžasným vstupem do Premier League šokuje všechny konkurenty v nejsledovanější soutěži světa. Jasný kandidát na sestup sesbíral za devět kol 17 bodů a okupuje čtvrtou příčku, zajištující Ligu mistrů. „Podařilo se nám vybudovat soudržnost, která spojuje nejen hráče, ale i celý klub s fanoušky. Ti si to zaslouží. Když má tým takovou energii, dokáže velké věci,“ liboval si po výhře 2:1 nad Chelsea trenér Le Bris.
Přestupový rekord
Vedení klubu nechtělo nechat nic náhodě a při posunu do nejvyššího patra anglického fotbalu vědělo, že musí posílit. V posledních dvou sezonách šli pokaždé všichni tři nováčci okamžitě zpět do druhé ligy a tomu se chtěl Sunderland pochopitelně vyhnout.
Takže v létě nakoupil hráče za celkovou sumu 188 milionů eur (4,6 miliardy korun) a zařadil se na šesté místo mezi nejvíc utrácejícími celky na světě. Zároveň také překonal rekord vynaložených prostředků nováčkem v Premier League.
„Většina týmů zůstává po postupu věrná hráčům, kteří je dostali nahoru, ale Sunderland byl nekompromisní,“ chválil tahy na trhu bývalý anglický útočník Troy Deeney. „Vyměnili prakticky celé mužstvo s cílem udržet se. Teď nejenže věří v záchranu, ale můžou pomýšlet na horní polovinu tabulky. Kdybyste tohle řekli před pár měsíci, měli by vás za blázna,“ pokračoval.
Právě přestavba postupového týmu může být klíčová. Při poslední výhře na půdě Chelsea naskočilo hned devět letních posil. Hlavním tahounem je pak střední záložník Granit Xhaka, jenž se okamžitě po příchodu z Leverkusenu stal také kapitánem týmu. „Motivuje ostatní kluky, aby byli co nejlepší. Je to jako bychom měli druhého trenéra,“ oceňuje obrovský přínos Švýcara kouč.
Proti superpočítači
I přes nákupní šílenství však takhle dobrý start nikdo nečekal. Predikce superpočítače statistické společnosti Opta před sezonou „černé kočky“ pasoval dokonce na poslední místo, a to s velkým odstupem. Šance na pád do druhé ligy podle matematických modelů přesahovala 66 procent. Na konci října je ale všechno jinak.
Jen po čtvrtině soutěže si Sunderland se sedmnácti body vytvořil opravdu velký polštář nad sestupovým pásmem. „Chceme co nejdřív dosáhnout na 40 bodů,“ raduje se z nejlepšího postavení klubu v tabulce od roku 2001 trenér.
Sunderland tedy aktuálně prožívá nejlepší vstup nováčka do sezony Premier League za dlouhých 17 let a rázem se ocitl v komfortní situaci. Vyhráno určitě ještě nemá, ale matematický model Opty mu na záchranu aktuálně dává víc než devadesátiprocentní šanci.
Ještě o něco optimističtější jsou hlasující v anketě na webu BBC. Většina z nich očekává, že severoanglický celek udrží pozici v horní polovině tabulky. Jen tři procenta pak předpokládají sestup a hned pět procent pak tipuje Sunderland na anglický titul.
Je to naprosto bláznivé, ale připomeňme, že Leicester měl v mistrovské sezoně 2015/16 v této fázi sezony ještě o bod méně a nakonec se radoval z historického úspěchu.
Nejlepší starty nováčků
Prvních devět zápasů Premier League
Tým
Sezona
Body
Konečné umístění
Nottingham Forest
1994/95
21
3. místo
Hull City
2008/09
20
17. místo
Wigan Athletic
2005/06
19
10. místo
Middlesbrough
1995/96
18
12. místo
Blackburn Rovers
1992/93
18
4. místo
Sunderland
2025/26
17
?
Sunderland
1999/00
17
7. místo
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|6
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|7
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|8
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup