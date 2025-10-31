Trenér Lyonu si pochvaluje Šulce: Je efektivní a dobře čte hru. Zůstane na novém postu?
Velká pochvala pro Pavla Šulce! Český fotbalový reprezentant si ji na páteční tiskové konferenci vysloužil od trenéra Lyonu Paula Fonseky. Portugalský kouč ocenil produktivitu čtyřiadvacetiletého záložníka, nechtěl však prozradit, zda mu i v nedělním ligovém utkání v Brestu přidělí roli falešné devítky.
Šulc, který v útoku těží i ze spolupráce s krajanem Adamem Karabcem, ve středu zazářil dvěma góly na hřišti nováčka soutěže Paris FC. Po letním příchodu z Plzně má ve francouzské lize bilanci 10 startů a pět branek, v tabulce střelců jsou na tom lépe jen tři hráči.
„Pavel hraje velmi dobře, je efektivní a neustále vytváří gólové příležitosti. Umí dobře číst hru,“ řekl Fonseca, jenž Šulce využívá na křídle nebo na hrotu v systému bez klasického útočníka.
„Odehráli jsme výborné zápasy s Pavlem jako falešnou devítkou, naposledy jsme dali tři góly, předtím dva. Na hrotu nemáme tolik možností, ale ještě uvidíme, jak se rozhodneme pro utkání s Brestem,“ přidal kouč Lyonu.
|#
|Hráč
|Klub
|Góly
|1.
|Joaquin Panichelli
Štrasburk
|9
|2.
|Mason Greenwood
Marseille
|7
|3.
|Sofján Diop
Nice
|6
|4.
|Ansu Fati
Monaco
|5
|5.
|Ilan Kebbal
Paris FC
|5
|6.
|Estéban Lepaul
Rennais
|5
|7.
|Pavel Šulc
Lyon
|5
|8.
|Bradley Barcola
Paris SG
|4
|9.
|Romain Del Castillo
Stade Brest
|4
|10.
|Hákon Haraldsson
Lille
|4
Olympique je po 10. kole na páté příčce vyrovnané tabulky francouzské ligy. Na vedoucí Paris St. Germain ztrácí jen dva body. Ještě lépe na tom mohl být, kdyby proti Paris FC neztratil v závěrečné půlhodině třígólové vedení.
„Podle mě je to hlavně otázka přístupu a koncentrace. Mysleli jsme si, že je po zápase, ale místo toho se soupeř vrátil gólem do hry a nakonec vyrovnal. Není ale důvod, aby nás takový výsledek nějak srazil, pořád musíme pokračovat v práci,“ prohlásil Fonseca.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2
Monaco
|10
|6
|2
|2
|23:16
|20
|3
Marseille
|10
|6
|1
|3
|24:11
|19
|4
Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5
Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6
Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7
Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8
Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9
Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Rennais
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|11
Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|12
Paris FC
|10
|3
|2
|5
|17:20
|11
|13
Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16
Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17
Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18
Metz
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup