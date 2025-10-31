Předplatné

Trenér Lyonu si pochvaluje Šulce: Je efektivní a dobře čte hru. Zůstane na novém postu?

Trenér Lyonu je z výkonů Pavla Šulce nadšený
Trenér Lyonu je z výkonů Pavla Šulce nadšenýZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Trenér Lyonu Paulo Fonseca
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Pavel Šulc oslavuje svůj gól s Adamem Karabcem
Pavel Šulc se proti Nice trefil dvakrát
ČTK, iSport.cz
Velká pochvala pro Pavla Šulce! Český fotbalový reprezentant si ji na páteční tiskové konferenci vysloužil od trenéra Lyonu Paula Fonseky. Portugalský kouč ocenil produktivitu čtyřiadvacetiletého záložníka, nechtěl však prozradit, zda mu i v nedělním ligovém utkání v Brestu přidělí roli falešné devítky.

Šulc, který v útoku těží i ze spolupráce s krajanem Adamem Karabcem, ve středu zazářil dvěma góly na hřišti nováčka soutěže Paris FC. Po letním příchodu z Plzně má ve francouzské lize bilanci 10 startů a pět branek, v tabulce střelců jsou na tom lépe jen tři hráči.

„Pavel hraje velmi dobře, je efektivní a neustále vytváří gólové příležitosti. Umí dobře číst hru,“ řekl Fonseca, jenž Šulce využívá na křídle nebo na hrotu v systému bez klasického útočníka.

„Odehráli jsme výborné zápasy s Pavlem jako falešnou devítkou, naposledy jsme dali tři góly, předtím dva. Na hrotu nemáme tolik možností, ale ještě uvidíme, jak se rozhodneme pro utkání s Brestem,“ přidal kouč Lyonu.

Tabulka střelců
#HráčKlubGóly
1.Joaquin PanichelliŠtrasburk9
2.Mason GreenwoodMarseille7
3.Sofján DiopNice6
4.Ansu FatiMonaco 5
5.Ilan KebbalParis FC5
6.Estéban LepaulRennais5
7.Pavel ŠulcLyon5
8.Bradley BarcolaParis SG4
9.Romain Del CastilloStade Brest4
10.Hákon HaraldssonLille4

Olympique je po 10. kole na páté příčce vyrovnané tabulky francouzské ligy. Na vedoucí Paris St. Germain ztrácí jen dva body. Ještě lépe na tom mohl být, kdyby proti Paris FC neztratil v závěrečné půlhodině třígólové vedení.

„Podle mě je to hlavně otázka přístupu a koncentrace. Mysleli jsme si, že je po zápase, ale místo toho se soupeř vrátil gólem do hry a nakonec vyrovnal. Není ale důvod, aby nás takový výsledek nějak srazil, pořád musíme pokračovat v práci,“ prohlásil Fonseca.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1063120:921
2Monaco 1062223:1620
3Marseille1061324:1119
4Štrasburk1061321:1219
5Lyon1061316:1219
6Lens1061314:1019
7Lille1052322:1317
8Nice1052316:1517
9Toulouse1042417:1514
10Rennais1026214:1612
11Le Havre1033412:1612
12Paris FC1032517:2011
13Angers102448:1410
14Stade Brest1023514:189
15Nantes1023510:159
16Lorient1023513:229
17Auxerre102177:167
18Metz101278:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup
