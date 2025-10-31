Předplatné

Problém Slavie v přestupové politice? Moc lidí, moc názorů. Nejpevnější most je ten nejkratší

Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač slaví titul s hráči na trávníku
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač slaví titul s hráči na trávníkuZdroj: Michal Beránek / Sport
Jaroslav Tvrdík se v Olomouci raduje z titulu Slavie
Jaroslav Tvrdík gratuluje Jindřichovi Trpišovskému
Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač oslavují titul Slavie
Jindřich Trpišovský a majitel Slavie Pavel Tykač po zisku titulu
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík s plzeňským šéfem Adolfem Šádkem
V roce 2019 Jindřich Trpišovský se Slavií získal double
Jindřich Trpišovský s pohárem pro vítěze MOL Cupu v roce 2018
34
Fotogalerie
Radek Špryňar
Blogy
Vstoupit do diskuse (6)

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Ze sedmi letních posil není v základní sestavě napevno ukotvená ani jedna. Poslední transferové období nelze považovat z pohledu Slavie za úspěšné. Spíš naopak. Celkové vyznění není příliš překvapivé. Do přestupové politiky mluví v Edenu příliš mnoho lidí, potažmo úseků.

Klub nutně potřebuje procesy zjednodušit jako ve Spartě a Plzni. Ideálně se vrátit k modelu se silným sportovním ředitelem, který úzce spolupracuje s Jindřichem Trpišovským a zároveň mu dává oponenturu. Na tomto principu to v dřívějších letech nějakou dobu fungovalo.

Jeden letní příběh vypoví o fungování Slavie víc než strohý výčet posil, které na konci října nemají pevnou pozici na hřišti. V klubu převládl názor přivést alternaci na pozici pravého obránce či wingbeka. Nikoli proto, že by David Douděra nevyhovoval nárokům a hrál zle. Spíše naopak. V kabině byl však sám, neměl za sebe náhradu v případě zranění.

Deník Sport během jarní části referoval o určitém interesu o Martina Cedidlu z Jablonce, teprve třiadvacetiletého hráče, ovšem s osmiletou ligovou praxí. Líbil se údajně realizačnímu týmu, viděl v něm výrazný potenciál s možností uplatnění na více herních pozicích.

Jenže v klubu, a to v různých odděleních, postupem času převládl názor, že to je pro Slavii „málo“. Navíc co by na to řekli fanoušci, že… Před Ligou mistrů se žádají klenoty ze zahraničí. Proto se uskutečnil přestup Daiki Hašiokiho.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (6)

Doporučujeme

Články z jiných titulů