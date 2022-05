Holeš podle Ličky: Ukázal vrchol umění. Ve Slavii ho uměli „objevit“

Čeho si na Tomáši Holešovi nejvíce ceníte?

„Teď jenom najít to správné slovo…“ (přemýšlí)

Univerzálnost?

„Komplexnost, konzistence a specifický leadership.“

Nyní to rozveďme.

„Dříve jsme o Holešovi říkali: Je to dobrý hráč a fajn kluk. Takže je jasné, že v sobě musel mít potenciál. Kdyby v něm nic nebylo, nešel by rozvíjet. Ale hlavní u něj bylo, že to vidělo a pochopilo okolí. Tím myslím trenéra Jindřich Trpišovského a jeho tým. Začali s ním pracovat a posunuli ho ve vývoji.“

Z ortodoxního krajního beka udělali stopera či středního záložníka.

„Už dlouho jsem neviděl v českém fotbale někoho tak komplexního. V podstatě vymazal rozdíl v použitelnosti ve středu zálohy a na stoperu. Na pozici, kde byl vychován a používán, tedy na postu pravého beka, už se dokonce vlastně ani nehodí. Jako kdyby se někdo vyučil kuchařem, pak elektrikářem, a potom najednou zjistil, že není ani kuchařem, ani elektrikářem, že je rozeným umělcem. Holeš artistou typu houslisty Václava Hudečka není, ale jeho komplexnost a přínos pro tým jsou obrovské. Obdivuhodný je i v tom, jak propojil přínos individuálního