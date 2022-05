Hrdina Hložek: O přímák jsme se trochu hádali. Prolomil jsem to stylově

Exekuce standardních situací? To věru není klasická disciplína Adama Hložka. V neděli večer ale ukázal, že i z této herní situace dokáže udeřit. Derby na Slavii, které pro něj bylo velmi pravděpodobně rozlučkové, totiž rozhodl nádhernou ranou do šibenice. A zajistil tak Spartě v pořadí už třetí triumf nad odvěkým rivalem v sezoně. „Myslím, že se mi to povedlo stylově. Jsem rád, že to padlo i před tribunou Sever,“ radoval se hvězdný útočník.

Poslední ligový zápas a výhra v derby. Ideální scénář?

„Tahle výhra chutná skvěle. Zápas sice nic neřešil, ale bylo to derby. Oba týmy do toho daly maximum, chtěly uspět. I proto jsem rád, že se to povedlo nám. Zvládli jsme to výborně.“

Navíc se vám povedlo dát Slavii konečně gól. Ve 12. vzájemném utkání...

„Četl jsem před jednotlivými zápasy, že jsem se proti Slavii ještě netrefil. I kluci v kabině mi říkali, že teď je ten správný moment to prolomit. Myslím, že se mi to povedlo stylově. Jsem rád, že to padlo i před tribunou Sever.“

Vy při tom nejste typický exekutor standardních situací, že?

„Bavili jsme se s klukama, kdo si to vezme. Trochu jsme se i hádali, ale já si věřil. Říkal jsem, že to skončí v šedesáté řadě, nebo v šibenici. Jsem moc rád, že mi to kluci nechali. Nakonec to byla třešnička na dortu.“

A taky váš asi poslední gól proti Slavii, že?

„Nechtěl bych předbíhat. Jsem rád, že jsme to tentokrát zvládli za tři body, teď se budeme soustředit na finále poháru. Abychom to mohli ve středu zvednout nad hlavu.“