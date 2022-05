Beauguel do Francie nechce, nová (lukrativní) výzva v exotice?

Proti Baníku proměnil penaltu, v sezoně trefil devatenáctou branku a zařídil výhru 1:0. Uzmul titul krále ligových střelců, v anketě Ligové fotbalové asociace se stal nejlepším cizincem a útočníkem. „Je to má nejlepší sezona za kariéru,“ přiznal třicetiletý útočník.

Doplňovaný Tomášem Chorým vytvořil v Plzni zabijáckou ofenzivní sílu. Jeho přínos pro tým si uvědomují všichni, má ohromný respekt spoluhráčů, trenérů i protihráčů. A také příznivců Viktorie, kteří si svého hrdinu extrémně oblíbili.

Duel s Baníkem opouštěl v 75. minutě, fanoušci mu připravili ovace vestoje. Beauguel utíral slzy do dresu, další dojemné chvíle zažíval při bouřlivých večerních oslavách na náměstí. Klubový boss Adolf Šádek dokonce přinesl na pódium „smlouvu“ a za povzbuzování publika Beauguelovi nabídl, aby okamžitě podepsal prodloužení kontraktu, který mu v létě končí.

Jenže francouzský snajpr je rozhodnutý. „Jsem v Česku už osm let a potřebuji novou výzvu. Byla to pro mě nejlepší léta, ale cítím, že je čas na něco čerstvého. Chci vystoupit ze své komfortní zóny a zažít nová dobrodružství. Můj manažer mě přesvědčoval, ať jdu do Francie, ale já tam nechci. Chci něco nového. To je ten hlavní důvod,“ vysvětlil v rozhovoru pro klubový magazín.

Vysoký forvard je od léta volným hráčem a může zadarmo podepsat kdekoliv. Na návrat do rodné země nedojde, podle informací iSport.cz je ve hře lukrativní nabídka z Indonésie. „Tuto zimu jsem byl v kontaktu s některými kluby ve Francii, ale vracet se tam nechci. Není to tak, že bych se bál, ale chci zkrátka zkusit něco nového. Chci cestovat a zažít nová dobrodružství,“ dodal Beauguel.

V neděli na náměstí byl spolu s trenérem Bílkem nejopěvovanějším mužem z mistrovského kádru. Často schovával hlavu do ramenou svých spoluhráčů, bouřlivé ovace ho dojímaly. Ale ani ohromná přízeň publika, případně možnost poprat se v kvalifikaci o Ligu mistrů rozhodnutí plzeňské útočné jedničky nezmění.

„Definitivní to je. Znal jsem ho ze Zlína, půl roku jsme tam spolu pracovali a byl vynikající. Jsem rád, že jsme se tady setkali a potvrdil svou výjimečnost. Byl platný v mezihře, standardkách, bojoval v každém zápase. Nepamatuji si, že bych mu něco vyčítal. Odchází nám góly a obrovská kvalita, je na nás, abychom přivedli hráče, co by se k němu aspoň přiblížily,“ chválil trenér Michal Bílek.

Beauguel strávil na západě Čech tři a půl sezony. „Jednoznačně nejkrásnějším momentem je zisk titulu. To je jasně můj vůbec nejlepší moment, jde o můj první v kariéře. Občas to nebylo snadné, ale fanoušci mi vždy dávali spousty lásky a já se jim to vždy snažil vracet svými výkony. Chci, aby fanoušci byli šťastní, protože vím, jak moc pro ně byly poslední dvě sezony těžké,“ ohlédl se za úspěšným angažmá.

V Plzni musí vymyslet, kým důležitou personu a tahouna v boji o titul od léta nahradí. Volný bude například Václav Jurečka ze Slovácka, se sedmnácti trefami druhý nejlepší kanonýr ligy. Zájem mezi vekými českými kluby určitě bude i o dalšího v pořadí Ladislava Almásiho z Baníku. Smlouva v Legii Varšava vyprší také českému reprezentantovi Tomáši Pekhartovi.

V Plzni vše závisí na tom, jak dopadnou jednání o novém majiteli, případně významném investorovi. Až po vyřešení zásadních finančních otázek může dojít k tomu, že Viktoria začne posilovat kádr, což pro nadcházející ročník nutně potřebuje.

