INSIDER: Hložek už stagnoval, míní Brabec. Čvančara provokace potřebuje

Nebyla to tečka, ale rovnou vykřičník. Sparťanský útočník Adam Hložek podle všeho v pražském derby ukončil své účinkování v tuzemské nejvyšší soutěži – a učinil tak nevídanou „raketou“ z přímého kopu, jíž rozhodl o vítězství letenského týmu 2:1. „Jestli to byla rozlučka, tak fantastická,“ říká v dalším díle videopořadu LIGOVÝ INSIDER uznale i trenér Erich Brabec, jenž oblékal dres obou pražských „S“. Zároveň i jeho zarazilo, že se devatenáctiletý bourák prosadil až v jedenáctém vzájemném zápase velkých rivalů. Ostatně, i pro samotného Hložka to zjevně bylo před soubojem téma. „Řada expertů i protihráčů mu vyčítala, že proti top týmům nemá čísla, ale já ho budu pořád chránit,“ usmívá se bývalý výtečný stoper.

Ani gól, ani asistence. Až do nedělního podvečera, kdy ovšem přerušení téhle černé série v derby stálo v Hložkově podání za to. Když už – tak už! Na letenském útočníkovi při tom bylo vidět, jak moc si úspěch užívá. Dosud šetřil štiplavými slovy na adresu červenobílých, tentokrát ale netajil uspokojení, že se trefil zrovna do brány, za níž se tyčí majestátní Tribuna Sever. Právě slávisté mu také jeho bilanci předhazovali. Nebyl to však bez ohledu na hecování zarážející či znepokojující fakt, že se nedokázal proti obraně trojnásobného mistra prosazovat?

„Je mu devatenáct let, není to typ, který by každý týden táhl Spartu a nesl na zádech břímě, že bude rozhodovat zápasy,“ míní Brabec. „Samozřejmě, některé zápasy proti top klubům mu nevyšly, ale dokázal, že je extratřída,“ je si jistý. Což vůbec neznamená, že by se Hložek neměl dál zlepšovat. V příští sezoně to také lze očekávat v některé ze zahraničních lig. Brabec se stejně jako jiní experti přiklání k tomu, že by pro Hložka mohla být vhodná bundesliga. „Mohl by se tam dál rozvíjet. Přišlo mi, že poslední půlrok, rok stagnoval,“ ohlíží se.

Slavia - Sparta: Fantastická dělovka Hložka přímo do šibenice a Sparta vede 2:1! Video se připravuje ...

V derby se na straně Sparty prosadil i hrot Tomáš Čvančara. Ten ovšem zaujal i nevídaným zapojením do defenzivní fáze, vracel se poctivě s protihráči až před vlastní šestnáctku. „Proti Slavii musí dozadu pracovat i útočník – a Čvančara to předvedl naprosto skvěle,“ chválí Brabec. Na druhé straně bývalý hráč Slavie dokázal protihráče vyvést z rovnováhy i jinými zbraněmi: pošťuchováním v soubojích, možná provokacemi... „K jeho hře to patří, jinak není v zápase,“ myslí si Brabec. Naopak kapitán Ladislav Krejčí mladší se prý ukázal v jiném světle než dříve. „Choval se jako správný vůdce, lídr,“ upozorňuje Brabec. Celkově se Sparta podle něho zkonsolidovala před středečním pohárovým finále na Slovácku. „Je na něj připravena...“

LIGOVÝ INSIDER s... Erichem Brabcem

Co ukázala Sparta v pražském derby?

Vrací se před pohárovým finále do role favorita, nebo ne?

Mejdr a další posily. Jsou to správné typy pro Letenské?

Jaké faktory stojí za tím, že Slavia neobhájila titul?

Haraslín vs. Plavšič: jak se zachovali hráči při střetu, který skončil vyloučením?

Trable červenobílých s útočníky: vyřešil by je Matěj Pulkrab a přijali by ho fanoušci?

AKCE KOLA: 1... 2, 3, 4! David Puškáč nasázel Karviné čtyři góly, kde se to v něm vzalo?

Jak dopadnou barážové souboje Bohemians s Opavou a Teplic s Vlašimí?

HLÁŠKY KOLA: nápadník Šádek, 60. řada v ohrožení a nadstavba s koulemi

Co v české lize zanechal nejlepší kanonýr sezony Jean-David Beauguel?

Jak může Plzeň francouzského snajpra nahradit?

Emoce v derby: Strkání ve vápně, posměch v choreu i šílící Plavšič Video se připravuje ...