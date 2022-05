Teplice táhl hrdina Fortelný. Ale pan Hunal říkal, že prý nic moc, smál se

Vrátila se vám forma v pravý čas?

„Jsem rád, že mi to tam padlo. Jsou to důležité góly, abychom se udrželi v lize. Nevím, jestli jsem se potkal s formou protože pan trenér Hunal (asistent trenéra Tomáš Hunal) mi řekl, že jsem nehrál nic moc, ale dal jsem góly a to je důležité. Asi má pravdu. Věřím, že moje výkony budou stoupat nahoru a budu předvádět něco podobného jako na začátku jara.“

Cítil jste jako nejproduktivnější hráč týmu větší zodpovědnost?

„Cítím ji vůči celému týmu. Vím, že každý zápas musím odmakat, odběhat a nic nevypustit. Vůči sobě je to pak o tom, abych přidal něco na víc. Ať už je to gól či asistence. Jsem rád, že jsem tentokrát pomohl brankami.“

Vlašim byla na rozdíl od vás byla v úplně jiném psychickém rozpoložení. Jak moc složité bylo připravit hlavu na zápas?

„Šli úplně z jiné pozice, zatímco my měli depku po špatné nadstavbě. Bylo to pro nás psychicky o dost těžší, ale o motivaci nemusel nikdo přemýšlet. Chtěli jsme ukázat, že do ligy patříme a máme ji hrát. Výhrou jsme udělali první krok k tomu, abychom v ní zůstali.“

Fanoušci vyvolávali vaše jméno a tleskali vám vestoje. Co jste říkal na atmosféru?

„Bylo to nádherný. Každý chce tohle zažít. Děkuju fanouškům za to, jak nám fandili. Doufám, že ve slušném počtu dorazí i do Vlašimi a v příští sezoně budou chodit na stadion.“

Vlašimský trenér Martin Hyský říkal, že vám to budou chtít ještě znepříjemnit. Jak se nastavit, abyste si neřekli, že už je hotovo?

„S tím počítáme, že Vlašim to nezabalí. Nemají co ztratit. Půjdou do toho naplno. Nebudou svázaní nervozitou. Udělali jsme teprve první krok a rozhodně není nic hotového. Máme dobrou výchozí pozici, ale musíme jednoznačně udržet naši agresivitu, efektivitu a předvést týmový výkon, který nás zdobil v úspěšných zápasech v sezoně.“

Jsou tedy mementem výpadky ve venkovních zápasech?

„Musíme zapomenout na to, co bylo v sezoně. Teď nás čeká nový zápas, který musíme zase vyhrát a předvést, co v nás je. Hlavně si to musíme na hřišti zasloužit. Věřím tomu, že nikdo nic nepodcení. Nemůžeme si myslet, že jsme vyhráli 3:0 a už se nemůže nic stát. To fakt ne. Musíme být zodpovědní a makat.“

Byla v kabině nervozita?

„Já osobně jsem ji trochu cítil, možná mě to trochu svazovalo. Takový zápas jsem zažil poprvé. Jsem rád, že jsme to zvládli a v odvetě už to bude jiné. Víme, že máme na dobrý výsledek.“