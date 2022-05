Trenér Sparty: Indicie směřují ke Guľovi, o víkendu jednal na Letné

Pavel Vrba dostal vyhazov 9. května, jen pár hodin po ostudném výprasku ve Štruncových sadech. Sezonu za něj dokončil kmenový trenér béčka Michal Horňák. Období, kdy Sparta je bez hlavního trenéra, by ale mohlo brzy skončit.

Do prominentního křesla v největším českém klubu má podle informací iSport.cz nakročeno Adrian Guľa. Slovenský kouč absolvoval o víkendu další jednání, tentokrát už přímo na Letné. Se sportovním ředitelem Pražanů Tomášem Rosickým byl v kontaktu i v předchozím období.

Ještě před pár dny se při tom v zákulisí mluvilo o tom, že si Sparta nechává pootevřenou i německou cestu. Vedení klubu mělo vyhlédnuté tři trenéry z rezerv bundesligových týmů. Nakonec se ale zdá, že volba padne právě na Guľu.

Rodák z Nováků by zamířil na Letnou po dvou hrubě nevydařených štacích. Loni v květnu předčasně skončil ve Viktorii Plzeň, nepovedlo se ani následné angažmá ve Wisle Krakov. Tradiční polský klub Guľa přivedl do sestupových vod, v první polovině května byl proto odvolán.

Nyní by se mu otevřela příležitost, jak své renomé napravit.

Co od progresivního kouče a inovátora případně očekávat? Velmi pravděpodobný by byl přechod na vysoce ofenzivní rozestavení 4-3-3, Guľovou filozofií je sázka na držení míče a precizní kombinaci ve velké rychlosti. V Plzni nicméně dojel na mizernou efektivitu, s nadsázkou se říkalo, že Viktoria hraje pouze po šestnáctku soupeře.

To by se nyní muselo změnit. Šestačtyřicetiletý kouč by totiž přebral tým, ve kterém už nefiguruje Bořek Dočkal, na odchodu je i klíčový muž Adam Hložek. Opačným směrem naopak míří Jan Mejdr, Kryštof Daněk a Jaroslav Zelený, nadějně vypadají rovněž jednání o příchodu talentovaného Michala Ševčíka. Hovoří se rovněž o zájmu o karvinského stopera Eduarda Santose.

Na Guľu by každopádně nečekala jednoduchá mise. Minimálně v úvodu letenského angažmá by mohl čelit nedůvěře fanoušků, o své cestě by je musel přesvědčovat. Zvládl by to?