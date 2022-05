Co nevíte o kouči Sparty: „nahá“ tiskovka, vyřadil Trpišovského i Vrbu

Čekání sparťanských fanoušků je u konce, Letenští v úterý odpoledne oznámili jméno nového trenéra. Je jím pětačtyřicetiletý dánský kouč Brian Priske. Muž, který tuzemským příznivcům příliš známý není, nepříjemné vzpomínky na něj ovšem má Slavia, kterou s Midtjyllandem připravil o Ligu mistrů. Co o novém šéfovi sparťanské lavičky nevíte?

Reprezentant na EURO 2004

Za dánské reprezentační áčko Priske naskočil do 24 zápasů. Dostal se i do výběru pro EURO 2004, na kterém se výrazně dařilo české reprezentaci. Čtvrtfinálový souboj proti Nedvědovi, Rosickému a spol. sledoval nový kouč Sparty z lavičky. Předtím naskočil na 14 minut do zápasu s Itálií ve skupině (0:0). V neúspěšné kvalifikaci o MS 2006 pak odehrál deset z dvanácti utkání.