Trenér Priske: Chceme na Spartu vrátit titul. Smlouvu naštěstí řešili jiní

Andrea Stramaccioni před pěti lety vůbec neuspěl, teď to Pražané zkouší se zahraničním koučem znovu. „Jsem šťastný, že mohu být součástí této skvělé sparťanské rodiny. Je tady hodně dobrých hráčů. Už se nemůžu dočkat, až začnu trénovat,“ říká Priske v úvodním interview.

Jeho jméno se v českém prostředí před oficiálním oznámením neskloňovalo, vše se prý seběhlo velmi rychle. „Vyjednávání zabralo pár dní, bylo ale dobré. Jednání o smlouvách naštěstí řešili jiní lidé. Pro mě a Tomáše (Rosického) to bylo jednoduché. Řešili jsme fotbalové věci. Došlo na mou filozofii, můj způsob hry a jak tým vedu,“ vysvětluje na webu Sparty nový kouč třetího týmu uplynulé sezony.

A jak by se tedy mužstvo pod jeho vedením mělo prezentovat?

„Chci dominovat na míči, mít vysoké držení balonu a vytvářet si hodně šancí. Musíme také být schopni prolomit soupeřovu defenzivu. Stejně tak musíme naopak mít v obraně dobré postavení. Musíme v defenzivě hrát agresivně. Rád bych, aby naši hráči měli hodně síly, aby byla vysoká intenzita hry s míčem i bez něj,“ líčí Priske.

Sparta těží ze zajímavé líhně talentů ze strahovské akademie, na což by bývalý trenér Midtjyllandu rád navázal. Dánský klub se s mladými hráči koneckonců také snaží hodně pracovat.

„Akademie je opravdu důležitá. Jsme schopni poslat mladé hráče na hřiště, aby přinesli dobré výsledky. Stejně tak Sparta dokáže hráče následně prodat do zahraničních klubů. To je důležitá součást práce. Mladí hráči jsou důležitým aspektem, který mě podle mého názoru spojuje se Spartou, to propojení mezi prvním týmem a akademií. Už jsem viděl tréninkové zázemí. Chci, aby se do prvního týmu zařadilo co nejvíc našich hráčů,“ říká Priske.

Na ligový titul Letenští čekají dlouhých osm let, za posledních 15 sezon slavili jen dvakrát. I to by nový trenér rád změnil.

„Když podepíšete na Spartě, tak máte jen jeden cíl – být nejlepší. To je také důvod, proč jsem přišel. Vím, jak vysoké jsou tady ambice, které jdou od majitele až po nás, kteří budeme na hřišti každý den. Každý se musí vypořádat s tlakem, stejně tak i já. Rozhodující ve fotbale je udržet koncentraci, mít disciplínu a tvrdě pracovat. To pak přinese výsledky. Není pochyb o tom, že chceme vrátit titul zpět na Spartu,“ uzavírá Priske s vyřčením jasného cíle.