Za záchranu nová smlouva. Jaroslav Veselý dál povede Bohemians

Do nové sezony beze změny na trenérském postu. Vedení Bohemians už před baráží nabídlo Jaroslavu Veselému kontrakt na další sezonu a nástupce Luďka Klusáčka několik týdnů po úspěšném boji s Opavou kontrakt podepsal. Klokany by měl vést v dalších dvou sezonách. V Ďolíčku doufají, že budou klidnější, než ta poslední.

Jaroslav Veselý dorazil do Vršovic na konci minulého roku, do té doby trénoval druholigovou Chrudim. Původně měl v Ďolíčku působit jako asistent Luďka Klusáčka po odchodu Ericha Brabce. Po dlouhé sérii bez vítězství byl ale hlavní trenér odvolán a coby nástupce doporučil vedení klubu právě Veselého.

„Původní myšlenka je dokončit sezonu, ale bude záležet na výsledcích. A pak si řekneme, co dál. Zatím jsem ani nechtěl měnit smlouvu, byť mi to vedení nabízelo, protože cítím odpovědnost. Pokud by měly neúspěšné výsledky pokračovat, tak ani moje pozice není neotřesitelná. Nejde o moji pozici, ale o Bohemku,“ prohlásil tehdy Veselý pro iSport.cz.

Ve zbytku sezony odkoučoval 11 zápasů s bilancí čtyř výher, pěti remíz a dvou porážek. Na vyhnutí se baráži to sice nestačilo, v boji o udržení ale zelenobílí pod jeho vedením dvakrát porazili Opavu a zachránili příslušnost v první lize pro další sezonu. Před novou sezonou podepsal smlouvu na dva roky.

„Chceme, aby kádr nebyl tak široký, ale aby byl menší a kvalitnější. Chtěl bych dvě tři jména prověřená ligou. Cíle jsou takové, abychom se vyhnuli tomuhle konci sezony. Určitě není ambicí Bohemky hrát o záchranu. Ke konci se celý klub spojil a poslední zápas byla deklarace jednoty Bohemky,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.