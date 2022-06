Potvrzeno. Bah odchází do Benfiky, podepsal smlouvu do roku 2027

Potvrzeno, podepsáno! Dánský obránce Alexander Bah odchází ze Slavie do Benfiky. Lisabonský klub to oznámil na svých webových stránkách. Jak již informoval iSport.cz, čtyřiadvacetiletý pravý bek podepsal s portugalským klubem smlouvu na pět let do roku 2027. Transfer vyjde na osm milionů eur, Slavia tedy dostane asi 200 milionů korun.