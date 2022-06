Dloubák: Slavia udělala dobré přestupy. Chystá ještě další posily?

V novém Dloubáku se vedle ohlédnutí za těžkotonážním čtyřzápasem reprezentace zaměříme i na letní přestupy z pohledu Slavie. Prosadí se dosavadní tři posily Eduardo Santos, David Douděra a Václav Jurečka? Kdo by ještě mohl do Edenu zamířit a jaký záměr mají sešívaní na trhu? Přijdou ještě další velké odchody a chystá Slavia víc říznout do kádru? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Radek Špryňar a Martin Vait.