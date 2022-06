Mejdr zpátky ve Spartě: Náročný začátek. Vrátily se mi noční můry

Dva náročné fyzické testy, intenzivní hra na držení míče a šmitec. I to ale dokázalo fotbalisty Sparty na úvodní tréninkové jednotce pod koučem Brianem Priskem pořádně vyšťavit. „Bude to hodně náročné. Tak nám trenér představil i svoji vizi,“ uvedl Jan Mejdr, který je jednou z letních posil.

Byly to galeje?

„První trénink opravdu nad očekávání náročný. Stále jsme teprve na začátku, čekají nás nějaké fyzické testy, nebudeme se zatím věnovat zápasovým věcem, protože tu nejsou kluci reprezentanti. Ale určitě nás čeká těžká práce a bude to o tom, abychom se trenérovi ukázali.“

Jak na vás kouč Brian Priske zapůsobil?

„Překvapilo mě, jak se s tím skvěle popasoval. Ráno jsme měli sezení, kde představil svůj realizák, řekl nám, jak budeme fungovat, co si představuje... A překvapilo mě, jak to zvládal. Má dobrou angličtinu. I my kluci, kteří tolik neumíme, mu perfektně rozumíme. Navíc máme po ruce asistenty, kteří nám jsou k dispozici, když něčemu nerozumíme. Dali nám jasně najevo, že když nevíme, máme se určitě ptát. Není ostuda nevědět všechno. Takže z úvodu mám velmi dobrý pocit.“

Co vám trenér nastínil za vizi?

„Že to bude dost náročné.“

V jakém ohledu?

„Chce mít hráče výborně fyzické připravené, aby to bylo na hřišti cítit. O tom dnešní fotbal je. Krátké, rychlé a intenzivní sprinty. Je to první trénink, tak uvidíme, co bude dál.“

Trenéři vám na úvod nachystali i intervalový běh podle pokynů z reproduktoru. Vypadalo to celkem vysilující. Jak jste se cítil?

„Na Spartě jsem byl od mala a v podstatě se mi okamžitě vybavily moje noční můry. Moc dobře si tento fyzický test pamatuji.“

Budete drilovat angličtinu?

„Základ je rozumět. A myslím si, že postupem času se rozmluvíme a neměl by v tom být žádný problém.“

Z týmu odešla opora Adam Hložek. Jak ho na hřišti nahradíte?

„Vůbec netuším. Už bez reprezentantů je tu hodně hráčů. Konkurence je obrovská, což by v tak velkém klubu mělo být. Kdo se na Adamovo místo propracuje, to zatím nedokážu říct.“

Z kolika nabídek jste vybíral vy, než jste ukázal na Spartu? A co jste říkal na to, jak vás klub prezentoval s odkazem na vaši návštěvu VIP lóže v Edenu?

„Vybíral jsem ze tří, jak se psalo. O tom vtipu jsem nevěděl, ale myslím si, že byl docela dost trefný. Říkalo se o tom hodně věcí, něco byla pravda, něco zase ne. Jsem rád, že to dopadlo takhle a že jsem ve Spartě.“

Jak s takovým angažmá skloubíte kariéru youtubera?

„Nenazýval bych to kariérou, je to spíš mimo fotbalový koníček. Jak už jsem milionkrát omílal, tak práci mám jen jednu a tou je fotbal.“

Měl byste vůbec sílu na natáčení po takovém drilu?

„Zrovna dneska si to představit nedokážu.“