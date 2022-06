Zbrojovka testuje tři známé hráče, Ševčík zůstává. Kádr není konečný

Herní test ve Zbrojovce od středy podstupuje trio borců, jejichž kariéra se v poslední době z různých důvodů zasekla. Nyní ji Yunis, Granečný a Jeřábek kusí restartovat u prvoligového nováčka. „Ty hráče známe. Věřím, že to dopadne tak, abychom dále spolupracovali,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Požár. „Jsou to jména, ligou protřelí hráči, kteří mají chuť se porvat o fleka. Čekám, že nám ukážou kvalitu, která v nich je,“ doplnil trenér Richard Dostálek.

V tréninku je i klíčový záložník Michal Ševčík (19), jehož transfer do Sparty zatím padl. Sezonu by měl odehrát ve Zbrojovce, možná ale na hostování jako hráč letenského klubu., „Má to nějaký vývoj, ještě se to může vyvinout všelijak. Jednání se neukončila,“ potvrdil Požár. „Michal má za sebou naprosto skvělou sezonu ve druhé lize, kterou potvrdil výborným výkonem v zápase jednadvacítky proti Andoře. Hrál s chutí, dal gól. Budu moc rád, když zůstane,“ doplnil kouč.

Talentovaný Michal Ševčík ze Zbrojovky Brno, o kterého má zájem pražská Sparta • Foto ČTK / Šálek Václav

O Ševčíkovu únavu po náročném programu obavy nemá. „Devatenáctiletí kluci zvládají zátěž jinak než třicetiletí hráči. Michal je fyzicky perfektně připravený, lehkonohý. Ale samozřejmě s ním budeme pracovat trošku jinak,“ připustil Dostálek. Do víkendového duelu v Bystrci talentovaný mladík nezasáhne. Dostane krátké volno, aby si odfrkl.

Zatímco Yunis a Jeřábek jsou volní, na angažmá Granečného by se Brno muselo domluvit s ostravským Baníkem. „Rámcové obrysy, jak by se to dalo vyřešit, máme,“ řekl Požár. Hromotluk Yunis by měl po vážném zranění zatlačit na nejlepšího střelce druhé ligy Jakuba Řezníčka. „Říkal, že se cítí dobře. Bude to především o něm, jak bude reagovat na fyzickou zátěž,“ sdělil Dostálek. „Chceme k Řezňovi konkurenci, abychom měli i tento post zdvojený. Minulý rok jsme měli trošku problém s výškou. Kuba postavu má,“ vysvětlil sázku na urostlého útočníka.

O nutném omlazení kádru se nyní mluvit nedá, oba noví zadáci Divíšek (31) s Matejovem (33) již oslavili třicáté narozeniny. „Zachránit“ to můžou testovaní borci. „Jsou v nejlepším věku. Myslím, že se to vybalancuje, aby tým byl složený schválně i věkově,“ věřil manažer.

Fotbalisté Zbrojovky děkují fanouškům za podporu • Foto Twitter.com / FC Zbrojovka Brno

Další změny se dají očekávat. Už v nejbližších dnech. „Ještě máme někoho v hledáčku, rozhodnout by se mělo po víkendu. Rádi bychom využili některé hráče, které týmy nevezmou na zahraniční soustředění. Nemyslím, že tento kádr tady bude týden před ligou,“ předpokládal Dostálek.

Až v červenci se přidá záložník Ondřej Pachlopník, jenž se vrací z Plzně a čeká ho závěrečná fáze rehabilitace po dlouhodobém zranění. Na odchodu je brankář Jiří Floder (hostoval v Chrudimi) a naopak se dotahuje přesun Jakuba Šimana z Plzně. Ten by měl pokračovat v roli dvojky za Martinem Berkovcem . „V jednotlivých cvičeních oproti druhé lize přitlačíme. Bude tam větší náročnost a intenzita,“ vzkázal kouč na startu přípravy.